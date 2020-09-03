警車隧道收費亭前硬cut雙白線　私家車扭軚急剎　女乘客：嚇死我

【車cam / 爬頭 / 切線 / 意外】交通規則要遵守，任何車輛也不例外！繼早前有兩車於公路上互相爬頭「cut線」，上演半分鐘驚險追逐戰片段瘋傳後，多個網上群組近日再瘋傳警車於隧道收費亭前，疑因發現行錯線，為了轉往Autotoll（快易通自動繳費通道），竟突然於雙白線短置「硬cut」，令後方駛至的私家車被迫急急扭軚避開，在路中剎停避免碰撞，情況十分驚險，車上女乘客嚇得尖叫，高呼：「嚇死我！」。 警方回覆《香港01》查詢時表示，新界南總區正了解有關事件，會作出跟進及定會嚴正處理。 警方強調不論涉案人的身分，均會一視同仁按相關法例和實際情況專業執法。

網民瘋傳車cam片段，可見一輛警車於隧道前「硬cut」雙白線，令一輛駛至的私家車幾乎撞上，情況驚險。（影片截圖）

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網上瘋傳的「車cam」片段顯示，事發前晚（９月1日）約11時55分，地點疑為大老山隧道出九龍方向自動收費亭附近。片主私家車相信由男司機駕駛，載着女乘客往自動收費亭方向行駛，距離收費亭前不足100米位置時，原在右線行駛的警方客貨車突於「硬cut」雙白線」，私車家被迫即時響鞍並扭軚避開，駛到左線急剎停車，稍遲半秒便釀相撞，場面十分驚險。

👇👇👇事發經過逐格睇👇👇👇

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雖然片段中的警車有打左燈示意會轉線，但切線時疑未有留意後私家車正駛至，令兩車幾乎相撞。私家車上的女乘客嚇得當場尖叫，而男司機被「硬cut」後亦不禁向車外爆粗，大叫：「你係咪黐X線㗎你！差佬大晒呀？」而女乘驚魂甫定不禁說：「嚇死我！佢cut線呀！」

片段未有拍到警車上警員的動作，只見警車緩慢向前駛，通過繳費亭後向隧道方向駛走，僅25秒的片段至此告一段落，驚險過程被傳至多個駕駛群組，網民都熱烈討論。

不少網民都指私家車司機反應快才不致發生意外，一旦有人受傷或發生碰撞，責任必定在警車司機，「中咗都幾大獲！又好彩左線冇車」、「如果左邊條線後邊又有架車，因為咁而炒咗，真係又一單悲劇」。

亦有網民指出，警車事發時並非正在執行職務，故沒有違規借口，又認為私家車司機應投訴，「佢當時冇fing燈，即係唔係緊急情況，1823可能告得入」、「冇着藍紅燈冇響siren，佢喺法例上唔係執行緊緊急召喚，再換句說話佢當時係絕對冇道路嘅第一優先使用權，佢又冇打燈就咁cut線，樓主send email絕對告得入」。

👇👇SUV疑不滿被Benz硬cut爬頭，馬路上演半分鐘追逐戰終「攬炒」相撞👇👇

網上瘋傳車cam片段，兩車因切線問題引發爭位戰，最終「攬炒」相撞。（fb「HongKong CarCam」影片截圖）

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同場加映：更多駕駛知識！（香港01製圖）

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