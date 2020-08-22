SUV疑不滿被Benz硬cut爬頭　馬路上演半分鐘追逐戰終「攬炒」相撞

【車cam / 爬頭 / 切線 / 車禍】路上零意外當然最好，但這目標有賴所有道路使用者合作。近日網上瘋傳一段「車cam」片段，一輛Kia SUV（休旅車）疑不滿被一輛平治房車（Mercedes -Benz）「硬cut」爬頭，引發一場馬路追逐戰，雙方馬路上多次互相爬頭爭位「鬥車」，無視雙白線或其他車輛安全，最終平治路中失控，兩車「攬炒」相撞，網民批評二人的駕駛態度，狠批是「小學雞賽車比賽」。

網上瘋傳車cam片段，兩車因切線問題引發爭位戰，最終「攬炒」相撞。（fb「HongKong CarCam」影片截圖）

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該段「車cam」短片日前被多個駕駛群組轉載，引起不少駕駛者熱議。片中黑色SUV於一彎位被另一黑色平治近距離「硬cut」，SUV疑感不滿即時想再爬頭洩忿，於公路出口無視雙白線，緊貼平治爬頭，一度將平治逼近鐵欄。

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兩車如在公路上比賽爭位，平治「被cut」後想再爬頭，遂越過雙白線加速，而SUV發現後亦不甘示弱，以車身阻擋對方。雙方各不相讓，平治其後更「畀油」打算爬頭後拋離SUV，沒料過程中失控直撞SUV右方車頭，再打橫停於路中，同時將SUV攔住。

片段甫上載即引來網民關注，紛紛批評兩名涉事司機完全妄顧其他道路使用者安全，「一個催命一個攞命，打和」、「冇eq唔好出街呀話」、「兩個都唔係善男信女」、「小學雞賽車比賽」、「真係以為睇緊頭D」。

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