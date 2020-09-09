台媽驚見女兒腳上自畫「紅色符咒」　網民：至少不是拿限量版唇膏

育兒崩潰經歷！台灣1名媽媽日前分享其女兒用紅筆在腳上亂畫如鬼畫符一樣，剛好現時為農曆七月，媽媽只好不斷安慰自己女兒在畫平安符。不過原來亂畫腳已是小兒科，不少網民留言貼出更震撼的照片，孩子將爸爸的身體及牆壁當畫布亂畫，令人失笑又無奈。

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受到衝擊的媽媽上周日（8月30日）於facebook群組「爆廢公社」發文及貼出照片，只見照片中咬着奶嘴的女孩手中拿着紅筆，右腳滿布筆痕，左腳就好一點，只有數條，若沒察覺到女孩手中拿着紅筆，乍看還以為腳上都是血痕。媽媽在帖文中不斷催眠自己「淡定……我很淡定」，又安慰自己女兒在畫平安符。

她於留言回覆其他網民表示，若女兒用唇膏亂畫還可以用卸妝油擦掉，但用紅筆就可能要洗2、3天了。她又說，女兒不僅會畫自己的腳，之前更曾畫過牆壁、紙箱及床單。不少網民留言安慰樓主，稱「每個小孩都有一段精彩的過去」，「至少不是拿限量口紅畫畫」。

👇👇👇網民分享子女亂畫照片👇👇👇

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該媽媽上周二（9月1日）再於該群組發文，照片中的女兒用被子披着自己，十分鬼馬、可愛，相信這女兒為家中增添不少歡樂。

👇👇👇網民有嘢講👇👇👇

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