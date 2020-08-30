阿女家中用屎畫畫　台媽崩潰嬲到幾乎中風　網民育兒經驗仲誇張

藝術家會嘗試以不同材料作畫，例如貝穀、沙石、錢幣等等，近日就有台媽在facebook上分享女兒竟然玩屎，以屎在牆上作畫的經驗，單看畫面已令人崩潰！

台媽分享女兒在牆上以屎畫畫，自言氣得幾乎要中風。（facebook群組「爆怨公社」圖片）

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該名台媽在facebook群組「爆怨公社」上分享圖片，說女兒繼上次玩奶粉事件後，「今天又玩另一招」，就是玩大便！她說女兒竟然拿大便來牆上畫畫，令她都忍不住想要用粗口罵人，「氣到差點中風」。

從台媽的圖片可見，女兒真的將屎都塗到牆上，出現一道道屎痕，不過尚未成形做一幅畫，似乎畫畫的時間還不算太長，或是屎量不足以作畫，但女兒仍然聚精匯神在自己的作品上，連鼻也不需要掩，十分專業。雖然台媽未有形容當時的環境，但隔住個Mon都覺得臭氣熏天，如果可以親歷其境，一定會是一次嗅覺上的奪寶奇兵式大冒險！

有網民就問到底是「那兒來的屎」，台媽崩潰回答是女兒「自己大在屎布上脫掉」。至於為什麼女兒不覺得臭，台媽就無奈地指「（她）自己說香香」。又有網民質疑，台媽當時到底在幹什麼，「孩子挖屎，媽媽都沒發現到」，於是台媽就回覆指老公在外地工作，家中只有她一個人照顧女兒，「該不會上廁所都不行？」而且「小孩講不聽、罵不聽、打不怕，不是每個小孩都是天使」。

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