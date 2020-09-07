日本街道零垃圾竟與錢銀有關？　留日網民揭肉赤真相：逼人買基金

目前仍處於新冠肺炎（COVID19）疫情期間，市民少有出國旅遊的機會，因此許多網只好在腦海中重溫異國之旅，然而同樣國家對不同的旅客可能會帶來截然不同的回憶。有台灣網友就好奇「為什麼日本市容這麼乾淨？是習慣的問題嗎？」意外釣出熟知內情網友回答日本如何保養老舊公寓的方法。

有台灣網友在PTT八卦板PO文表示，日本每戶人家門前都非常乾淨，街道也相當整潔，感覺台灣要追上日本好像要花好幾十年，「有沒有日本為什麼能把環境維持那麼好的八卦？」對於原PO的提問，許多網友紛紛反駁「大阪市區旁邊的小巷也沒有多乾淨」、「晚上商業區超髒的」、「我在大阪看過垃圾袋破掉、垃圾飛滿地」、「大阪的西城區有些蠻髒亂的，流浪漢也不少」。

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也有網友認為日本環境好都是因為徵收高額稅金，「要花錢的好嗎？」、「光是整樹、除草、除菌就要多好幾倍的人力」、「收居民稅來僱清潔人員」、「花人力掃，他們公寓外觀都要請人來清理」、「正解就是住民稅，台灣人才以為不用花錢自動變漂亮」。

也有網友將答案指向日本體制會要求徵收「公共修繕基金」，在日本工作的網友在PTT房屋板發文分享，他表示日本的公寓大樓會強制住戶每月繳交公共修繕基金，且隨房屋年齡增加，每月繳交的基金就會增加。

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他提到，除了基本的管理費外，修繕基金也由大樓管理委員會統一徵收，主要用於房屋維修問題，不過如今日本有許多老公寓建築因居民老化複雜、不願繳納維修基金及委員會效率低等因素造成老屋閒置無法拆除，恐怕進而影響市容問題。

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