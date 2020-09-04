日「拉麵千金」橋本萌花推火辣寫真　成功不靠父幹兼職Uber Eats

即使是富二代，也有人希望靠自己的努力發展事業！橋本萌花以「社長令嬢」（社長的女兒）的身分打入演藝圈，近日更以性感比堅尼泳裝登上寫真雜誌，引來網民一輪哄動。其實橋本萌花的爸爸是日本著名連鎖拉麵店的創辦人，不過她未有因而自滿，更在母親的教育下決定靠一己之力生活，平時會兼職做外賣員賺取外快！

橋本萌花以「社長令嬢」（社長的女兒）的身分打入演藝圈，近日更以性感比堅尼泳裝登上寫真雜誌，引來網民一輪哄動。（twitter「mokarinko0728」圖片）

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橋本萌花今年22歲，身高1.73米再加上清純標緻的五官，十分符合大家心目中的傳統日本女性形象，更成功吸引到大家的目光。她最近在twitter上分享自己的近況，說自己登上了當日（8月31日）發售的《週刊Playboy》，很享受拍攝寫真過程，感謝支持她的各位。週刊照片中的她大曬苗條身材，更穿上性感的幼繩比堅尼泳衣，誘惑度爆晒燈！

其實橋本萌花的爸爸是日本一名知名連鎖拉麵店的創辦人，所以得到「社長令嬢」的封號，並以此身份進入演藝界。有報道指，橋本萌花的媽媽從小就教她「你就是你，應該靠自己」，她亦深受家庭教育影響，即使家境優厚並已經進入演藝圈，仍然會兼職Uber Eats外賣員賺外快，絕對可以靠自己獨立生活。

（綜合）

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