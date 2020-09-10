印度11歲男童疑打機屢敗砸石報復　9歲女爆頭曝屍荒地

印度中央邦印多爾市（Indore）一名年約9歲的女童，周一（7日）上午離家後一直杳無音訊，家屬開始四出尋找其下落；直至同日大約下午2時，有居民在附近一塊空地發現失蹤女童的遺體，頭部被藏在石堆中，且受到嚴重創傷。警方經調查，發現疑兇竟然是一名年僅11歲的男童，其犯案動機疑是因為不滿對方打機比自己強。

事發於中央邦印多爾市拉西狄亞區（Lasudia），有目擊者當日看到女童走向空地與一名男童見面，女童失蹤後，家屬於是到空地附近一帶搜索，終在石堆間發現女童的遺體；警方到場搜證，期間突然接報指涉事男童一直將自己反鎖在家中浴室，遂前往男童住處作進一步調查。

經過警員耐心勸喻後，男童終於打開浴室門走出來並承認犯案，仔細描述了案發過程。他供稱，自己經常與女童及她的9歲弟弟一起玩耍，自新冠肺炎疫情爆發後，他們就一起玩一隻名為《Free Fire（我要活下去）》的生存射擊遊戲，但女童每次都能輕易取勝，且事後經常嘲笑他，令他心生不忿。

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另外，男童發現所養的寵物鼠突然死去，懷疑是被女童所殺，案發當日上午打算與女童對質，期間發生衝突，他一氣之下拿起地上石頭朝女童後腦勺狂砸，終活活將她打死。

事後，警方呼籲家長注意子女的網上活動，「現在的兒童經常上網玩遊戲，家長必須留意這些遊戲會產生什麼影響。大家要明白，在遊戲中被殺的人可以復活，但在現實生活中卻不會發生」。不過男童家屬表示，無法相信男童的行兇動機，背後或許另有隱情，要求警方續繼深入調查。