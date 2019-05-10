美國26歲爸爸打機落敗發脾氣　涉虐死1月大兒子　拳毆摔地塞奶樽

打機會比親生子女重要嗎？日前，美國肯塔基一名爸爸在玩電子遊戲中落敗，雖然「打機」有情緒很正常，但他卻找家人發泄，竟然怒掟手掣，再出拳打年僅1個月大的兒子。兒子不斷痛哭，爸爸將他抱起再摔倒地上。兒子其後送院搶救，但兩天後傷重不治。寶寶的外祖母目前正在眾籌網站籌集殮葬費用。

26歲美國爸爸Anthony Trice因玩遊戲落敗暴怒，拳打1個月大兒子兼將他摔到地上，兒子終傷重不治。（美國警方圖片）

1個月大的寶寶De ‘Anthony Trice留醫兩日後不治。（「 GoFundMe」圖片）

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26歲美國爸爸Anthony Trice事發當日獨自照顧兒子，但卻只顧打機，在遊戲中落敗時更大發脾氣，在睡房內掟手掣，又出拳打只有1個月大的兒子De ‘Anthony Trice。兒子痛哭，爸爸便試圖抱起他作安撫，並走到廚房想沖奶給兒子喝。但爸爸其後在路上突然將兒子重重摔到地上，然後又抱起來帶回睡房，放了一條毯在兒子身前，再用奶樽塞着他的嘴。

塞住BB的嘴後，即使1個月大的寶寶不懂自己坐，爸爸還是強行將兒子固定「坐姿」，然後上廁所。爸爸回來時發現兒子神色有異，看起來非常痛苦，馬上報警。寶寶的外祖母趕到醫院，見到外孫不停在嘔奶，完全不知發生何事。可憐的小寶寶留醫兩日，因傷勢太重終告不治。醫生發現寶寶頭部出現3處骨折、腦出血，懷疑他被爸爸虐待，警方調查後控告爸爸虐待罪及謀殺罪。

寶寶的媽媽稱，兒子平日由她和外祖母照顧，但當天她有事外出，才將兒子交給爸爸照料。寶寶的外祖母非常傷心，現時正在眾籌眾站「 GoFundMe」籌集安葬費用。

（綜合）