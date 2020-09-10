【Muji】日本無印良品收納架比較　自由組合「格仔」層架實用嗎？

搬到新家後，一定會忙著整理房間、添購家具。想要輕鬆整理房間的話，MUJI無印良品的收納家具會是你的好幫手！無印良品的收納架，尺寸剛好能放置收納籃、抽屜收納盒等各種收納用品，組裝起來也很輕鬆，還能根據不同生活型態改變組裝方式，因此買來就能使用很久。這次要介紹日本無印良品的兩款收納架——「松木組合架」與「自由組合層架」，並為大家比較兩者的優勢。如果你有計畫要添購家具或整理房間，請務必參考本篇文章喔！

日本無印良品2款收納架，各有什麼優勢？

第一款是「松木組合架（パイン材ユニットシェルフ）」。這是松木製的天然風收納架。有多種尺寸可選，能放置各種尺寸的無印收納籃。第二款是「自由組合層架（スタッキングシェルフ）」。這款收納架能配合各種放置場所、收納用途，讓使用者自由組裝或增減格數。尺寸也設計的剛剛好，可以放入無印良品的其他收納用品，讓房間整理起來更輕鬆。

松木組合架圖片：

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自由組合層架圖片：

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在深度方面，自由組合層架只有28.cm一種規格，而松木組合架則有39.5cm、26cm兩種規格。至於寬度與高度的部分，自由組合層架可以自行增減格數，組裝出自己想要的尺寸。松木組合架則有2種寬度・3種高度可選。

天然風的松木組合架，跟各種裝潢風格都很搭，價格卻很實惠，可以說是這款商品的一大優勢！寬86×深26×高83cm的款式，價格為6,990日幣（2020年4月時的價格）。整個架子最多可以放入8個無印良品的小型收納籃，可以收納非常多東西。4格的自由組合層架，尺寸與上述的松木組合架差不多，但價格是22,800日圓（2020年4月時的價格）。兩者的大小差不多，價錢卻相差3倍，這方面是松木組合架勝出。

松木組合架保留了天然的木紋與木節，外觀充滿自然氛圍，能輕鬆融入客廳或和室的裝潢風格。帶點鄉村氣息，又給人柔和可愛的感覺，很適合放在孩子的房間裡。自由組合層架有天然色的「橡木」與深棕色的「胡桃木」2種款式，可以自由選擇適合房間的顏色。不管是哪種材質，表面的木紋都很淡，不會太過顯眼，又帶點高雅感，跟不同風格的房間都能搭配得宜，很適合放在客廳當作主要收納家具。

自由組合層架有推出追加用的零件，讓使用者自行增加格數，也能配合不同生活型態改變組裝方式，一買就能使用很久。此外，也能根據房間配置變換外型，例如組成階梯狀，避免遮住窗戶。層架的前後都沒有隔板，所以也可以放在房間中央，用來劃分空間區域。松木組合架無法變換外型，不過可以改變底座的高度，也可以加購底座，藉此增加格數。此外，無印良品也有推出「SUS橫桿（ワードローブバー）」或「帆布雜誌架（帆布マガジンラック）」等配件，可以用來掛衣物、收納書籍等等，用途非常廣泛。

松木組合架的側邊沒有隔板，輕巧易搬動，這是它的優勢之一。寬86×深26×高83cm的組合架，重量為6.5kg。女性一人也能輕鬆抬起並搬運，想改變房間配置或將架子移到別的房間都很方便。另一方面，自由組合層架因為兩側都有隔板，重量比較重。寬80×深28.5×高81.5cm（4格）的款式，重約14.8kg。跟大小差不多的松木組合架相比，自由組合層架的重量是前者的2倍以上，在打掃房間或改變房間配置時，搬動比較不方便，購買時請考慮這點。

在這兩款無印收納架之中，大家比較中意哪一種呢？松木組合架的優點是「價格實惠」、「輕巧」、「有兩種深度可選」，自由組合層架的優點是「風格高雅」、「可自由改變外型」、「可用來區隔空間」，各有所長。而「材質天然」、「能輕鬆融入房間風格」、「尺寸剛好能搭配無印良品的其他收納用品」則是兩款收納架的共同優點。選購商品時，可以比較看看文中所述的差異，選出最適格自己房間的收納架吧！

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