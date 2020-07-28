咪再用錯！Muji無印良品循環扇唔係風扇　咁樣放可令冷氣更凍

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大家買過循環扇嗎？不少人認為循環扇吹起來不涼快，是個沒什麼功效的的新發明。原來只是擺放方法錯了！日本知名日用品品牌「無印良品（Muji）」公布了循環扇的詳細使用說明，就是為了告訴大家這種商品其實一年四季都能用，擺對了地方就能夠大大改善室內空氣循環，更能增加冷暖電器的功效，用處非常大！

循環扇是現代改良風扇，面世時候標榜能在夏天驅除熱氣，還能輔助冷氣；在冬天能夠輔助暖氣，加速暖和屋子，不少人慕名而買。不過很多人在購買循環扇後，只當它們是普通小風扇，導致循環扇無法發揮它真正的實力。

當循環扇無法達致達到「冬暖夏涼」的功效，就讓不少人誤以為它們是個失敗的發明，其實是使用者的問題啦！這項教學一出可是讓日本網友們大讚超有用哦，大家不妨檢查一下家裡的循環扇有沒有擺在正確的位置吧！

除咗輔助冷暖電器　原來仲有呢啲功能（點圖放大閱讀）：

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網友們看到循環扇的詳細使用方法後恍然大悟：「對不起一直將你當成小電風扇……」、「我一直誤會要將循環扇擺在冷氣正下方才對」、「馬上試用驅除熱氣真的超有用～～」。

朋友們，如果你有買循環扇的話，快點學起來吧，不要再錯怪它了好嗎？（在說我自己）

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原來手機應該向下放！原因係……▼▼▼

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【本文獲「科學最前線」授權轉載。】

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