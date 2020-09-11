TENET天能｜羅拔柏迪臣被封世上最帥　8個男神秘密顛覆三觀

【Tenet/天能】荷里活名導基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）新作《天能》（Tenet）已在香港上映，主演之一羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）除了在2021年的新版《蝙蝠俠》（The Batman）擔大旗，《神棄之地》（The Devil All The Time）也將在串流平台Netflix上架，可謂處處都有他的蹤影。不過，在羅拔柏迪臣出色演技背後，年少時卻有許多小秘密，即使成為影星後，亦有鮮為人知的善舉。

羅拔柏迪臣在《天能》（TENET）中飾演Neil一角。（電影《天能》劇照）

除《天能》（TENET）以外，相信不少人都知道羅拔柏迪臣曾出演《哈利波特》「西追」一角，後來更憑《吸血新世紀》（Twilight）系列爆紅，不但成為一眾少女心中的男神「愛德華」，更曾被英國一套人臉系統驗證，指其五官比例近乎完美，獲封「全世界最帥氣的男人」。不過，其實這名34歲英國演員曾在受訪時透露心聲，原來他對「愛德華」的角色設定甚感困惑，坦言非常討厭該角色。

另外，羅拔柏迪臣自幼受家人影響，也是音樂人，不但唱功了得，也懂得詞曲創作。談到進入演藝圈的契機，更與他12歲時被踢出校一事有關。

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