恐怖過鬼片！　台女去睇戲一坐低褲都濕　聞出真相超崩潰！

新冠肺炎疫情肆虐期間，全球各地都一度關閉戲院，以免群眾聚集，戲院在疫情緩和地區才能重開。台灣1名女生在網上出帖分享自己超崩潰的看戲經歷，她早前表示與友人往看電影，不幸坐下時發現褲子都濕了，才驚覺坐了到濕的座位，而嗅一嗅之下，更驚覺有尿味，事件非常噁心，令她極度崩潰。女生找戲院職員處理，但經理只敷衍了事，令她感到極度不滿，坦言事件令她有「揮之不去的陰影」。

台女於facebook群組「爆料公社」撰文，大呻與友人最近到戲院看電影，卻遇上最恐怖又噁心的經歷。（Getty Images）

台女於facebook群組「爆料公社」撰文大呻與友人最近到戲院看電影，卻遇上最恐怖又噁心的經歷。

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不少網民亦同情樓主的遭遇，又指部份客人行為自私才令樓主中伏，「尿褲子也許有苦衷，跟職員說一下，或者提示一下好嗎？」、「是大人還是小孩子所為？」、「真的很噁心」、「上一手應該是看恐怖片看到嚇尿」、「疫情期間還是不要去戲院好了」、「太過份了吧，完全沒有同理心才會隨便找地方尿」。

（facebook群組「爆料公社」）

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