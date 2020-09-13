想念台灣味道？　師傅教整台式古早味三文治　簡單材料可製出醬汁

港人愛吃地道台灣料理，其中台式三文治近年風行香港，不過受疫情影響，港人難以去當地大吃特吃，而在香港售賣的同類貨品價格不便宜，過往更曾鬧出食物中毒事件，難免令食家有點顧忌。 常分享本地茶餐廳文化及經典美食做法的YouTube頻道「職人吹水」，版主星星師傅早前就教大家仿製台式古早味三文治，考慮到在家做台式蛋黃醬和甜奶油醬較麻煩，所以簡化成家庭版，材料很容易就買到，而且台式三文治尤其適合凍食，可放雪櫃待吃，出門拿來當小食亦得。

星星師傅早前教整台式古早味三文治，材料很易買到。（「YouTube頻道「職人吹水」授權」）

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星星師傅稱台式的古早味三文治會用到特製的蛋黃醬和甜奶油醬，但在家做也難免有麻煩，故將兩個醬汁簡化成家庭版，材料也非常簡單，只用到牛油、淡奶、沙津醬、煉奶、檸檬等。

首先在原味的沙律醬加入煉奶、一點檸檬汁及喼汁攪勻成醬汁，建議可以做多點，多做點放雪櫃可存放約一星期，之後用來沾吉列魚柳、吉列豬扒一樣好味。而塗麵包的牛油，建議用上有鹽的牛油，星星師傅又提到這款三文治特別適合用麥包。

古早味三文治要用到蛋皮，雞蛋從雪櫃取出後，應先放回室溫再使用。兩隻雞蛋加鹽花及全脂淡奶攪拌，放入鍋或平底鑊中煎蛋皮，熱鍋後調回細火，塗一層薄油後關火，切忌高溫，倒入蛋汁「𠺘」勻弄出一層薄薄的蛋皮，利用餘溫將蛋皮煎熟，待中間的蛋汁消失就可以反面。

星星師傅簡化了醬汁，在家更易做到。（「YouTube頻道「職人吹水」授權」）

煎好蛋皮後，可利用餘溫旋即將火腿放入鍋中弄熱，由於市面賣的熟火腿很薄，過熟或燶都影響味道，所以將之弄熱風味最好，取出後疊在蛋皮上裁出正方型。

在方包上先塗上牛油，再塗特製沙律醬、蛋皮及火腿，最後去麵包皮及切件，用密實裝起拿出門吃亦很方便。星星師傅指港式的三文治熱食味道最好，不過台式三文治就相反，凍食風味更佳，所以大可放入雪櫃後才吃。

【本文已獲YouTube頻道「職人吹水」授權】