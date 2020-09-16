討論區揀高質男人攻略惹爭議　香討絲打：基層男多數同畜牲冇分別

找到生命中的Mr. Right是不少男女的願望，不過人人擇偶條件也不同，「理想對象」的定義自然也因人而異。多個討論區近日瘋傳一個「教人揀高質男人」的帖文，雖然帖文為本年6月所發，但仍被「翻炒」熱議，因發帖絲打直接指出「基層男人多數同畜牲冇分別」，認為女性必須找到擁有高學歷及高薪又穩定的男人才會有幸福。

一名網民本年6月曾發文「教人揀高質男人」，一度引來網民討論，沒料近日再被「翻炒」，被轉載至多個討論區再次引起熱議。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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一名網民本年6月於香港討論區以「（警世）教各位師姐點樣選擇高質男人」為題發文，一度引來網民討論，沒料近日再被「翻炒」，被轉載至多個討論區再次引起熱議。原文樓主指，發現不少女性都遇上「嫁錯人」的問題，「結婚之後不停話自己老公唔上進，又話呢樣唔好嗰樣差，其實呢啲嘢唔能夠完全怪你老公，有咁嘅結果更大程度係因為你哋一開始就唔識得揀男人」。

樓主稱，要判定一個男人是否屬「優質」，首先要看學歷，最低要求是大學畢業，「呢個年代連大學都讀唔到嘅男人唔係『劣質貨』，直頭係垃圾，應該送去堆填區」。即使有大學學位，樓主也認為「咩學校畢業都好重要」，如非名校出身則只屬普通。

樓主認為，男人要學歷、事業、品味及內涵也達一定程度才能稱得上「優質」，而女士要以這種男人作為伴侶才會有幸福。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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學歷只是入場劵，樓主認為「如果唔識揀職業嘅話都係冇用㗎」，指出部分女士選擇任職侍應、地盤或保安等她認為是基層工作的男士作對象是大錯特錯，「要知道做基層班男人多數同畜牲冇分別」。樓主指，基層男人容易有不良嗜好，而且技術工種亦可輕易被取締，「你哋覺得呢種男人有安全感咩？所以揀『優質』男人第二樣要睇嘅就係睇佢職業夠唔夠穩定同人工高唔高」，故認為專業人士或企業中上管理層才是正確選擇。

除此之外，樓主認為男人的品味及內涵亦很重要，直指「合格的男人」最少要佩戴名錶及駕駛名車，「正所謂『人靠衣裝』，你都唔想拖住一個成身U記，錶都冇隻，出入仲要搭巴士搭港鐵嘅男友去見親戚朋友㗎嘛，搏俾姊妹笑咩」。樓主續指，「就算一個人學歷同職位再高都好，佢都係一件賺錢機器」，故優質男人亦要懂得品味生活，「好似識得煮下嘢食品下酒，欣賞下啲藝術或者對時事發表一些看法之類」。

樓主對好男人的要求引來網民激烈討論，不少人批評她「冇料扮四條」，認為列出高要求前首先自己也要有相應條件，「你揀人，人揀你；人哋咩資質自然揀返對等」、「最緊要都係大家條件相若，否則好難長久」、「高質邊個唔識睇呀，不如敎人如何找個真心的仲實際啦」。

另有網民質疑樓主刻意「作文」吸引關注，「大家冷靜，我有理由相信呢個帖個樓主係搏鬧」、「有機會係諷刺緊啲香討人，因為平時一定唔少人有咁嘅諗法寫咗上去先會俾佢諷刺」、「係篇有心機嘅潮文」。

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