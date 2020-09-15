綠表居屋 | 棄公屋戶籍成3層樓業主　34歲港男分享樓換樓置業貼士

【居屋/公屋/我要做業主】所謂「得公屋得天下」，有人為了保留戶籍，放棄升職加薪，不過有80後港男在TVB節目《我要做業主》分享，自己主動棄公屋戶籍，儲夠首期投資物業，最終「一開三」變3層樓業主的經歷，更分享抽居屋小貼士。

現年34歲的Andy在《我要做業主》節目上，分享成功上車並樓換樓的經歷。（《我要做業主》截圖）

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現年34歲的Andy在《我要做業主》節目上，分享成功上車並樓換樓的經歷，他指數年前任職餐飲業時，遇到一位散工同事，對方一直表現良好，但不願轉為正職，因不想超過入息限制，影響輪候公屋情況，不過最後做足5、6年都未輪到，令他反思到，「一般輪候居屋可能要到40多歲，如果花費那20年時間在職場拼搏，得到的可能不止一間公屋」。

Andy其後積極儲錢，儲夠50萬元首期就決定放棄公屋戶籍，購入當時320萬市區單幢舊樓，數年後售出賺了200萬元，然後以近600萬元買入400呎3房市區半新樓，成功樓換樓。其後父母及弟弟亦以綠表成功抽中居屋，Andy遂鼓勵父母放棄公屋資格，並由他支付首期，以爸爸名義買入。他再把剩餘的數萬元資金作首期，於內地購入50多萬元物業收租，租金約2000元，回報率達5厘，Andy一家因而由公屋租客變身成擁有3層樓的業主。

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Andy受訪時表示，非常贊成以綠表途徑申請由公屋換居屋，因銀行壓力測試較低，加上可達到9成半按揭，但最難過的一關就是要說服父母，因「公屋租金平，老人家住了多年習慣環境」，但後來跟弟弟承諾會負責供款，希望兩老可以放心一點。

Andy分享抽中居屋小貼士，指很多人喜歡用聯名購買物業，當時亦有考慮加上弟弟的名字，但則會浪費了其首次置業的名額。（《我要做業主》截圖）

他又分享抽中居屋小貼士，指很多人喜歡用聯名購買物業，當時亦有考慮加上弟弟的名字，但則會浪費了其首次置業的名額，因此最後決定只寫上父親名字。Andy建議有意上車者，平日要多留意市況，如果心儀某個區域，就要多去查看，緊貼以前和現在的樓價，且留意單位的可塑性。

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