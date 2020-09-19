不忍婆婆重用「發黑」口罩　屯門街坊：戴多幾個口罩同老人家分享

戴口罩已成為香港人的「新常態」，口罩供應逐漸穩定，近日有屯門街坊在網上分享，其實不少老人家仍因為生活困苦，無法承擔購買新口罩的費用。樓主稱當日在巴士站排隊期間，看見一個婆婆無戴口罩，從其衣着估計她生活拮据，樓主當時身上沒有備用口罩，唯有向其他正在排隊的人拿取口罩，並轉送給婆婆，網民紛紛大讚樓主的善舉，不少人更表示願意幫忙送口罩給有需要的長者。

樓主表示周三於美樂花園巴士站等待506號巴士，看見前方的婆婆無戴口罩，袋中的口罩已發黑，讓人心酸。（Google Maps街景圖片）

該網民近日於facebook群組「屯元天居民自救群組」撰文，表示周三（16日）於美樂花園巴士站等待506號巴士，一個無戴口罩的婆婆排在前方，樓主看到婆婆的牛仔褲有多處補完又補的破洞，估計她生活艱難。

好心的樓主決定送贈新口罩給對方，但碰巧當天自己換了手袋，沒有備用口罩，靈機一觸轉身問身後男士會否有新口罩，對方隨即拿出新口罩並轉送給婆婆。不過婆婆一度拒絕，從袋中拿出「變黑了的口罩」，即使樓主如何相勸婆婆，對方仍不肯用新口罩。

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樓主坦言看到婆婆重用口罩感到非常心酸，指出即使疫情暫時緩和，口罩價格亦有所回落，但不少老人家因為節省生活費或根本負擔不起買口罩的費用，「幾十蚊可能足夠她們幾日生活費」。

樓主不忍婆婆重用口罩，把新口罩轉送給婆婆。（Getty Images）

樓主勸喻，「日後一定帶多幾個口罩喺身邊，想一個藉口，送比有需要的老人家。明白老人家都有尊嚴，下次見到，應該說派的，免費，有多一份同她們分享」。

網民紛紛大讚樓主熱心，「屯門人有愛」、「好人一生平安」、「謝謝你的善心」、「多謝你呀」、「如果再見到佢可以通知我，我可以畀啲口罩佢」。

（facebook群組「屯元天居民自救群組」）

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