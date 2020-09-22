港女代同事交電話費用印花減3元　大呻對方自動扣零頭「好老土」

即使是朋友，錢銀問題還是計算清楚比較好。有港女於討論區發文，指代一名同事繳交電話費時，用了支付平台的印花獲減3元，而同事最終亦只繳還了扣除3元的餘額，令港媽心感不滿，認為對方貪小便宜，「唔知佢老土定我老土」。

有港女發文指代同事交電話費時使用了減3元的優惠，惟對方還款時只付扣除優惠的餘額，感到非常不滿。（《愛回家之開心速遞》劇照》）

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該名女網民於親子王國討論區發文，指早前同事趕交電話費，對方得知她使用支付平台遂請她代為「過數」，再還現金予她。過程中樓主於支付平台使用了可減3元的印花，完成後截圖予同事證明已付款。其後同事還錢時，只繳還已扣除3元「零頭」的餘額，引起樓主不滿，「個印花係我早一日兌換咗，諗住買嘢用」。

樓主質疑同事貪小便宜，明明有電話單在手，得知電話費總額仍只繳交扣除3元的餘額，「佢有單喺手，一定知交幾錢」。對於「硬蝕」3元，她直言「追就無謂啦，不過老土」，又指付款時沒留意能否選擇不使用印花，「我都唔肯定有無得揀唔用印花，通常有得用，都嗱嗱聲用咗費事過期」。

樓主質疑同事貪小便宜，指對方得知電話費總額仍只繳交扣除3元的餘額。（《愛回家之開心速遞》劇照》）

帖文引來網民熱議，不少人認同樓主，批評涉事同事「好cheap」、「三蚊就豪畀佢，以後唔使指擬幫佢」、「三蚊當一個教訓，唔貴呀，咪當拎三蚊睇清人格」。

亦有網民認為，同事或未有仔細留意電話費總數，才會按樓主截圖的銀碼付款，「如果佢冇為意實數，見你幫佢交幾多錢就畀返你，有可能係冇心，如果你收錢時立即同佢講你用咗3蚊印花錢，全數應該是$xxx，就免卻不必要猜度」、「3蚊唔係大數，但如果因為咁而同同事有心病/誤會就無必要，直接話佢聽差3蚊，如果佢對呢3蚊有意見，你先嬲佢都未遲」。

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