港媽請外傭要求識英文陪子女看書　中介稱不屬職責引網民激辯

外傭是不少家庭的好幫手，上至大小家務下至照顧老人小朋友也要「一腳踢」。有港媽近日發文，指聘請外傭時表明要求對方懂得講英文，因希望姐姐可陪子女看書，不過中介職員卻反指陪子女看書不屬外傭的工作範疇，令她不禁問道「係咁樣㗎咩？」，帖文引來網民激辯。

有港媽近日發文，指聘請外傭時表明要求對方懂得講英文，因希望姐姐可陪子女看書，不過中介職員卻反指陪子女看書不屬外傭的工作範疇，引來網民激辯。圖為示意圖，非當事人。（Getty）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名港媽早前於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指近日打算聘請外傭幫忙，聯絡僱傭中介公司時，表明「想搵個講英文嘅姐姐」，屬意菲律賓籍外傭，因溝通上較容易，而且她不想兒子學現時的印傭講「唔咸唔淡廣東話」。她續指，新聘請的姐姐主要協助照顧子女，故希望對方可陪同小朋友看書，惟中介公司職員卻指，陪看書並非外傭工作範圍，令她感不解：「係咁樣㗎咩？」

港媽強調，自己工餘時間會陪同子女看書，要求姐姐懂英文目的並非想對方擔任私人補習教師。圖為示意圖，非當事人。（Getty）

帖文引來網民激烈討論，有網民認為中介職員並非無理，指出外傭職責本為做家務，的確有權拒絕陪小朋友看書，而姐姐願意陪讀只是「bonus」（額外的好處），「確實呢一個唔係正式請外傭嘅理由，如個個都喺contract上面寫職責範圍係同小朋友學習，我諗又衍生另一個勞動市場問題」、「唔係必然，唔好老奉，有啲話想幫手教功課，咁$4630咪好好用?補習費都慳埋」。

另有網民則認為，港媽只要求姐姐伴讀，亦屬照顧小朋友的範圍，不算過分要求，「睇書喎，又唔係教書温書做功課，姐姐陪伴係應該的，同玩玩具一樣」、「睇下大家點介定咩叫『照顧』小朋友，亦要視乎姐姐的能力和耐性」。

根據勞工處資料，僱主聘請外傭時，標準僱傭合約會列明外傭須根據「住宿及家務安排」說明的職責，為僱主料理家務，當中的「家務」職責包括家庭雜務、煮食、照料家中年老人士、褓姆及照顧小孩。不過資料並無詳細列出各種家務的內容，如陪小朋友看書是否屬「照顧小孩」範圍。

👇👇👇同場加映：外傭僱主得知家中姐姐自費購買糧食捐予家鄉小孩，自發為對方「加碼」捐出金錢👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

👇👇👇同場加映：疫情下外傭姐姐無法回鄉慶生感失落 僱主一家捱夜準備驚喜👇👇👇

僱主Annie為外傭炮製驚喜，在其生日時佈置屋企一同慶生。（僱主授權圖片）

👇👇👇同場加映：網民感恩遇上好姐姐👇👇👇