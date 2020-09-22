小鬼逝世│黃鴻升生前極節儉　擲4280萬台幣買豪宅全因爸爸一句話

台灣藝人小鬼黃鴻升9月16日傳出驟逝，消息一出震驚外界。小鬼與爸爸的感情相當好，工作後賺的錢全都交給爸爸管理，自己只領每個月5萬元（台幣、下同）「月薪」生活，據週刊爆料，當初小鬼還因為爸爸的一句話，讓他咬牙買下房子，打算與父親同住盡孝。

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據《CTWANT》報導，由於從小父母離異，小鬼與爸爸的感情也相當好，提款卡、印章都交給爸爸保管，自己領5萬元當成生活費。生前節儉的他，不像多數藝人喜買名車，工作與約會幾乎都是搭計程車。

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報導中指出，當初小鬼因為爸爸一句「我喜歡住家附近有樹」，小鬼便毅然決然買下4280萬、84坪的房子，打算接父親同住盡孝，豈料自己卻先走一步。

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