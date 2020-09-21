小鬼逝世︱6歲外甥獲告知「舅父當天使」　妹夫公開對話聞者心痛

台灣藝人「小鬼」黃鴻升16日驟逝，靈堂於19日開放親友弔唁，其妹於開放第2天帶著兒子到靈堂送舅父最後一程。6歲的外甥仔也知悉「舅舅當天使了」。

小鬼生前相當疼愛外甥，常在社交網站曬出合照，關係很好。小鬼妹夫20日晚間在IG發文，曝光一段與兒子談到小鬼舅舅的對話。當時他問兒子「你想舅舅嗎？」兒子回答「想」，他則告訴兒子「舅舅去當天使了」，又說道：「因為舅舅很照顧人，對家人朋友都很好，很多人喜歡舅舅，所以才可以當天使。」

她還對兒子說：「你以後也要像舅舅一樣，老了才也可以當天使去找他。」並要兒子趕快睡覺，小鬼舅舅才會去陪他玩。不過兒子竟回說「騙人」，而當他再說道「小鬼是天使」時，兒子便沉默不語趴在他肩頭。

小鬼妹夫還透露，晚飯時還看到新播出的《玩很大》，兒子疑惑「是之前的喔？」，他則說是最新的一集，兒子卻問道「可是舅舅不是離開了？」讓他當下沉默，小鬼妹妹則接替回答「對！舅舅離開去天堂當天使了！這是新的一集，但是是之前錄的。」小鬼妹夫曝光與兒子的對話，他表示：「他其實都知道，只是選擇不面對，覺得大家哭好奇怪。」還標記「舅舅來陪他玩他想你」。

小鬼妹夫20日晚間在IG發文，曝光一段與兒子談到小鬼舅舅的對話。當時他問兒子「你想舅舅嗎？」兒子回答「想」，他則告訴兒子「舅舅去當天使了」（小鬼妹夫IG截圖）

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