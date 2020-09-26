《Fall Guys》糖豆人真面目曝光　超萌外表藏恐怖構造嚇親粉絲

人氣遊戲《Fall Guys：Ultimate Knockout》自上月推出即深得一眾玩家歡心，其新穎玩法及繽紛可愛的畫風，讓不少人玩完一關又一關。早前遊戲的設計師及英術師受訪談及創作糖豆人的幕後秘辛，而近日更在Twitter公布糖豆人的身體構造，更於公布前後辦網絡公投與網民互動，出色公關技巧獲大讚「識玩」。

《Fall Guys》憑新穎玩法及繽紛可愛的畫風，推出後即深得一眾玩家歡心。（Fall Guys官網圖片）

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《Fall Guys》首席設計師 Joe Walsh早前曾表示，設計糖豆人時最重要的目標就是要讓他們看起來非常搞笑及充滿娛樂性，故特意設計了小小的腳及大大的手，令他們跌倒時動作更誇張。而首席美術師 Rob Jackson亦預告，已經設計好揭露糖豆人服裝下真實樣貌的造型。

至前日（24日）《Fall Guys》的官方Twitter發文邀請網民投票，稱設計師已準備好公布糖豆人的內部結構，讓網民選擇「展示吧，我準備好了」或是「不要讓我看，刪除它」，最終逾8成網民均以選票表達希望了解糖豆人的構造。

《Fall Guys》公布糖豆人結構圖及身體資料，更笑指「我們不會收回帖文」。（Fall Guys Twitter圖片）

《Fall Guys》隨即於同日公布糖豆人結構圖及身體資料，直指「我們不會收回帖文」。帖文資料顯示，糖豆人足足有6呎（183厘米）高，但軟萌的外表包裹着的，竟是讓人感到驚悚的骨骼構造。圖片可見，糖豆人的骨骼與人類基本類近，惟頸部及膝蓋部分明顯較長，而眼睛則從頭骨伸出，配上官方帖文的一句「這個糖豆人很開心，你看看他的眼睛就知」，更顯獵奇味道。

《Fall Guys》公開超滑稽糖豆人創作意念 大量合作造型即將推出

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帖文引來萬千玩家回應，短短兩日已獲逾18萬次轉發及近48萬次讚好，有玩家笑言看到糖豆人的真身即時「滅火」，「我沒有那麼喜歡這遊戲了」、「為什麼要告訴我？現在他在我腦中揮之不去」，不過也有玩家對糖豆人的圖片讚好，「好恐怖！但我喜歡」。

官方Twitter見糖豆人結構圖成功引起討論，未有因而收手，反而再辦公投，給玩家3個選項，分別是「我們可以當上一條帖文是笑話，再也不提這事」、「他就是這樣吧，我們接受這設定，但是再也不討論了」以及「我們接受他的真實的形態，讓粉絲以此繼續創作吧」。帖文再次引來40多萬粉絲投票，玩家們似乎對糖豆人非常包容，最終選項3獲得近6成票數，看來即將會有不少以糖豆人原型為題材的二次創作湧現了！

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