《Fall Guys》公開超滑稽糖豆人創作意念　大量合作造型即將推出

《Fall Guys》在八月初正式上市之後，立刻以新穎的玩法與風格席捲了網路，並抓住了全球玩家的心。其中一個最主要的原因，就是這款遊戲有趣又五彩繽紛的挑戰關卡。而《Fall Guys》的另一個核心在於客製化的糖豆人角色本身，以及各種可愛又嘲諷的造型。

《Fall Guys》的首席設計師 Joe Walsh 以及首席美術師 Rob Jackson 帶領整個遊戲團隊打造出了這些糖豆人，不過他們卻表示一開始對於《Fall Guys》的角色設定計畫和現在有些不同。以下為兩人在接受外媒 ESPN 訪談時所透露的幕後祕辛。

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Q：讓我們先來談談角色本身。《Fall Guys》中的糖豆人是如何誕生的？

Joe Walsh：我們對於角色的設計有一些特別重點，而其中最重要的部分，就是他們必須要看起來非常搞笑，同時也得充滿娛樂性。我們看了許多人們跌倒的影片，希望能構思出讓角色看起來更有趣或更誇張的方式。我們決定讓角色們擁有小腳，讓他們因為地心引力而東倒西歪，同時也有大大的手，這能讓他們在跌倒時看起來更加誇張，有時候還會突然被彈飛到空中。我們就是希望讓角色能以某種方式彈來彈去，這能讓畫面看起來更逗趣。

Rob Jackson：我們在設計上也讓角色們可以更加輕鬆地客製化。許多初期的設計都是啟發自塑膠公仔之類的玩具，這也是我們許多美術設計師喜歡的玩意。而在設計上，我們也讓這些角色身上可以進行各種塗鴉，讓他們穿上呆萌的人偶裝，也讓他們的蠢度更上層樓。

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Q：那麽他們到底是不是「啫喱豆」（Jelly Bean）呢？

Walsh：我們一開始並沒有這樣叫過他們，我們都直接稱呼他們為「Fall Guy」，不過所有人都將他們稱為糖豆人。這似乎也是個相當有趣的發展。我們好像已經無法控制自己創作的角色了。

另一個持續延燒的話題，就是 Fall Guy 體內是否有另一個 Fall Guy ？目前對於 Fall Guy 的身世之謎以及造型來歷，網友討論出許多不同的版本解釋，而且一切的走向變得越來越奇妙。但我不會給出直接的答案。

Q：所以 Fall Guy 「裡面」的 Fall Guy 究竟長什麽樣子？

Jackson：我們已經設計好一個揭露他們服裝下真實樣貌的造型了，不過現在還不能告訴你。

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Q：為何會選擇粉紅色來當預設造型？

Jackson：我們原始的圖像設計是以霓虹色、粉紅、藍、黃為基礎，也就是現在遊戲中最常看到的顏色。

一開始我花大量時間在Instagram瀏覽各種冰淇淋、糖果的奇特配色，並將這些稀奇古怪的顏色搭配記錄下來。關於配色分類的取名，我都使用像是「薄荷巧克力片」或是「香蕉奶昔」這類的名字。我們希望玩家能因為看到這些配色而感到心情愉悅。

Q：如何看待那些網路、社交平台上的各種造型設計？

Jackson：Fall Guy 們的其中一個特色，就是他們的造型真的很容易客製化，畢竟原始造型就是那麽樸實無華。許多玩家常常會有和我們一樣的念頭，舉例來說像是「如果戰神（God of War）變成 Fall Guy 會變怎樣？」想一想就覺得這也太酷了吧！

當我第一次看到有實際的公司參與其中時，我意識到了這其實還蠻有趣的。不過看到沃爾瑪（Walmart）設計的造型，就只是讓 Fall Guy 穿上沃爾瑪背心而已，當時我的反應就是「噢不！」

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Walsh：對啊，他們似乎盡了最快的速度把這個造型趕出來。好像在搶頭香一樣。

Jackson：不是要特別指名他們，但也有其他公司很快就做出了類似的造型。我非常喜歡願意做出嘗試的人們，因此我也絕對不會阻撓或貶低任何造型。

暫且不談論公司品牌的參與，有不少我很喜歡的造型，其實是由孩子設計的。我們看到好多造型是孩子們參考吐司、冰淇淋或是各種稀奇古怪的東西設計出來的。

Walsh：孩子還會嘗試為造型創作背景故事，不只是單純畫出造型而已。像是「吐司人曾經是世界上最美味的土司，然後他神奇地變成了吐司人！」他們都會深入介紹這些造型的背景故事，這真的非常可愛。

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Q：到目前為止，遊戲已經和多少品牌展開合作了呢？未來還會有什麽計畫？

Walsh：我們目前已經有六個合作案，其中三個是來自 Valve (《傳送門2》、《戰慄時空2》以及《絕地要塞2》)，另外三個則是與 Devolver Digital 合作，其中有一個是《Enter the Gungeon》的造型。接下來還有許許多多的合作案，多到足夠讓我們能夠撐到第二賽季結束。我們還有許多合作造型已經完成，後續將會於商城開放。

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