竹內結子逝世｜從影24年被譽微笑女王　盤點6個女強人經典角色

【竹內結子/女強人/經典角色】日本知名女星竹內結子今（27日）驚傳猝逝，享年40歲。據日本放送協會（NHK）報道，竹內結子被發現倒臥在東京澀谷的住所內，送院後證實死亡。警方根據環境調查，初步懷疑自殺，詳情仍在調查中。竹內結子逝世的消息震驚港日台網民，他們均表示微笑女王多年來出演不同角色，在作品中的溫暖笑容與幹練神情已成絕響。

日本知名女星竹內結子27日驚傳猝逝，享年40歲。（IG圖片）

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竹內結子在1996年憑電視劇《新木曜的怪談 Cyborg》出道，其後於2001年始陸續在不同電視劇擔正，包括《白影》、《女婿大人》、《午餐女王》、《血色草莓夜》、《冰之驕子Pride》等，因為她出演的多數角色性格討喜，而且常面露溫暖笑容，被一眾粉絲大讚是「微笑女王」。

同時，她亦接拍多套電影，當中更因出演《黃泉復活》、《春之雪》等獲日本電影學院金像獎優秀演員獎。在2004年，竹內與著名歌舞伎演員中村獅童於電影《藉著雨點說愛你》合作後戲假情真，兩人更於翌年奉子成婚兼誕下一子，但其後在2008年離婚收場，但之後沒有向中村拿贍養費，獨力照顧兒子，真人作風與經常飾演的女強人角色一樣堅毅。

從影24年的竹內出演多套經典作品，以下6個女強人角色更是深入民心：

直至2019年，竹內結子再與年輕5年的中林大樹結婚，並在今年1月誕下次子。而竹內最近才在9月1日公開亮相，出席電視節目。

大批網民亦對竹內驟世的消息感到震驚，又表示竹內螢幕前總保持知性美的形象，鏡頭後亦是位育有2子的媽媽，是位名符其實的女強人，「辛苦了，一路好走」、「你永遠是我的女皇」、「用微笑在另一世界幸福生活吧」。

（綜合）