三浦春馬被指兩年前起酗酒　2大原因陷低潮　網民：聽到也心酸

日本男星三浦春馬日前（18日）被發現於東京住宅自殺身亡，享年30歲。消息震驚全日本演藝圈。三浦春馬輕身原因眾說紛紜，有傳他抵受不住輿論壓力而走上絕路，然而有日本傳媒引述其友人爆料，指三浦春馬於2年半前開始酗酒，每次幾乎喝到爛醉為止，因為該段時間碰巧他與母親因工作鬧不和，兼與女友菅原小春感情變淡，雙重打擊下讓他陷入人生低潮。

三浦春馬在公在私面對巨大壓力。（資料圖片）

據日本媒體《體育日本》報道，來自茨城縣的三浦春馬小時在媽媽的推薦下加入兒童劇團，7歲則獲得NHK晨間劇的演出機會，成功出；媽媽會陪他到東京拍戲，三浦春馬17歲拍攝《戀空》一炮而紅，工作量隨即大增，實在不足為外人道，報道指三浦春馬曾在19歲時萌生引退念頭，希望回到家鄉茨城縣務農。

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不過他的媽媽強烈反對兒子息影，加上三浦春馬是獨子，一直是家中經濟之柱，他的友人更大爆：「三浦媽媽一直只依靠兒子賺錢。」結果母子的分歧漸大，媽媽更於2年半前離家，令三浦春馬心情極度低落。

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噩運接連發生，碰巧當時他與舞者菅原小春的感情也出現問題，但當時他曾與朋友透露：「我已經跟不上她了，已經是極限，我想分手。」去年他接受當地媒體訪問時曾自爆情傷，表示有一任女友不打算花太多時間在他身上，每天想着如何讓對方愛自己多一些，「每天想着她很辛苦」，最後逼於無奈主動提出分手，但他無指明女友是否菅原小春。

三浦春馬表示從影10多年時間，每天面對排山倒海的工作量，令他飽受過勞之苦，曾累得感覺像一輩子被困在片場內出不了去，有時精神狀態不穩，連一句台詞都記不下；他曾表示希望自己能成為小栗旬那樣的演員，「有些哭泣的戲或是憤怒的戲，演着情緒到達臨界點的角色，有時候真的很振奮人心，但代價是胃變得疼痛、身體疲勞，不過我想演員是不能停下腳步的」。

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他的友人亦透露，三浦春馬每演一個角色，就會磨掉一些自我，在精神層面上變得很薄弱。網民坦言他不但需要承受公眾的壓力，私生活亦飽受打擊，即使是普通人亦未必能撐得住，「他真的很努力了」、「聽到也覺得心酸」。

（綜合）