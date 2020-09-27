竹內結子逝世｜笑容背後突傳死訊　網紅律師：願我們能彼此幫助

文：呂秋遠 台灣律師 【竹內結子／逝世】這是一張竹內結子在9月1日的公開照片，她在結束產品宣傳後，接受媒體訪問，她談到剛出生的孩子，還有跟先生的新婚生活，臉上洋溢着幸福的笑容，一切看起來彷彿都這麼美滿。不到一個月，她被發現在家裏過世。

竹內結子在IG的最後一個帖文。（IG「yuko_takeuchi0401」圖片）

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許多人，在當下還是笑着，但事實上她的內心早已滿目瘡痍，每天都在跟生活搏鬥。一轉身，她就消失在我們的世界裏。為什麼？不為什麼，因為她想結束的是痛苦，只是剛好順便結束生命而已，那該死的一秒沒過，所以她過了，弦也就這麼斷了。

看到別人在笑，不代表她真的開心，所以，在自己的能力範圍下，多關心身邊的人。有些人，跟你說再見的時候，已經是最後一面，或許當時一個擁抱，可以讓她在那該死的那一秒到來的時候，緩了一下念頭，也就這樣過了。

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人生從來就不好過，因為人前人後都得演戲，還得在孤獨的時候面對自己。所以，當那一秒到來的時候，找個人說說話，一定會有人願意聽你說話的。那一秒過了，我們就有機會重新再來。那很痛苦，但我們一起來撐着。

願在惡靈惡靈年獸的肆虐下，我們都能彼此幫助，平安度過。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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