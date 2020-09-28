Google 22周年｜Chrome成瀏覽器霸主　盤點30個隱藏技巧+彩蛋遊戲

【Google 22周年生日】9月27日是Google（谷歌）22歲生日。Google是全球知名的網絡搜尋器，因應Google面世22周年，「Google」的搜尋熱度亦急升。但大家是否知道，原來「Google」是因為「錯誤」誕生？是「吃貨」天堂？最愛的是樂高（Lego）？《香港01》趁Google生日，回顧其發展歷史，介紹網民可能不知道的Google面貌，以及當中的實用有趣技巧及小遊戲。

Google在2020年9月27日已踏入22周年。（Google圖片）

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因應Google 22周年，「Google」搜尋熱度亦急升。《香港01》從Google trends見到，「Google」搜尋熱度過去1天一直維持高位，至今早（9月28日）近8時到達高峰。

因應Google 22周年，「Google」搜尋熱度維持高位。（Google Trends）

Google除了是現時熱門搜尋器，其開發的網頁瀏覽器Chrome，亦在業界中佔重要席位。根據statcounter 2020年8月數據，Chrome在桌面版網頁瀏覽器中，佔有率近七成，大幅拋離IE（Internet Explorer）、Firefox、Safari等其他瀏覽器。

而Google服務用戶人數數以億計，單計Gmail，2018年活躍用戶已達到15億人，相等於全球每5個人就有1個Gmail活躍用戶。

「Google」原來是因錯誤誕生？

雖然現在「Google」已街知巷聞，但其實英文裏本來沒有Google這個詞，究竟為何會變成「Google」？原因是一個錯誤？Google又為何鍾愛LEGO及成為「吃貨天堂」？以下10個你可能不知道的Google小秘密及發展史，一一話你知。

Google 10個小秘密＋發展史 ▼▼▼

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Google除了用作搜尋器，其實亦有不少隱藏技巧、彩蛋及小遊戲。以下盤點Google 20個實用小技巧、有趣彩蛋及小遊戲，大家試過了嗎？

20個Google隱藏技巧+彩蛋+小遊戲▼▼▼

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【微軟IE Internet Explorer 時代告終】有25年歷史的微軟瀏覽器IE（Internet Explorer），即將走入歷史。屢屢被指「龜速」的IE，不少用家都因而「崩潰」，網上亦衍生出大量惡搞meme圖嘲諷IE問題。以下這些meme圖，大家認得多少張呢？

笑爆IE meme圖逐張睇▼▼▼

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以下「哆啦A夢」與「大雄」的小秘密，一一為你解答。

「哆啦A夢」10個小秘密 ▼▼▼

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