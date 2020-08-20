Internet Explorer微軟2021停支援　25張爆笑惡搞圖諷龜速、當機

【微軟IE Internet Explorer 時代告終】有25年歷史的微軟瀏覽器IE（Internet Explorer），即將走入歷史。屢屢被指「龜速」的IE，不少用家都因而「崩潰」，網上亦衍生出大量惡搞meme圖嘲諷IE問題。以下這些meme圖，大家認得多少張呢？

微軟表示，2020年11月30日起，網上工作管理軟件Microsoft Teams的網絡應用程式（web app）停止支援IE 11；至2021年8月17日，微軟網上服務Office 365、OneDrive、Outlook等，亦不再支援IE 11。

圖為微軟8月17日公布往後停止支援IE及舊版Edge瀏覽器的時間表。（微軟網站截圖）

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目前仍有不少企業使用IE 11，微軟希望以新瀏覽器Microsoft Edge瀏覽器中的IE模式，讓企業用戶到訪基於IE建構的舊網站，直到Windows 10完全放棄支援IE 11。

Edge是基於開源軟件Chromium製成的新瀏覽器，Chromium出自Google，是為製作Chrome瀏覽器而產生的開源項目。作為新瀏覽器，Edge自然比IE有更多功能。

有共鳴系列：IE惡搞meme圖你識幾多張？

數IE最出名的地方，一定會想起經常被指「龜速」，不少用家曾分享「崩潰」經歷，網上亦有大量惡搞meme圖嘲諷IE問題，張張經典。以下25張IE meme圖，大家認得多少張呢？

笑爆IE meme圖逐張睇▼▼▼

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IE時代告終 有網民傷感

雖然IE常常被嘲上網速度慢又問題多多，如今終於要走入歷史，有網民反而感到捨不得「太傷感」，難道是所謂失去了才知道要珍惜嗎？

更多精選網民留言▼▼▼

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