運輸車滯留　河南萬隻寵物困速遞箱　缺氧缺糧水大量死亡

河南省漯河市召陵區東興物流園上周二（22日）近萬隻寵物被發現因運輸車滯留而長期被困速遞箱，缺氧缺水缺糧死亡；有愛護動物組織人士其後前往現場，將尚有生命跡象的動物另覓地點安置。網民形容事件猶如一場浩劫，同時呼籲不要透過網上速遞購買寵物，以免悲劇再次發生。

據稱，本月17日，3輛載著寵物的運輸車從繁殖場駛往鄭州市中牟縣的物流園，然而物流園因疫情，以及缺乏「一犬一證」的合法手續而拒絕接收，以致運輸車在中牟縣滯留了約3日，有部份動物死亡；後來運輸車轉到安徽省阜陽市的繁殖場，惟對方見車上載有動物屍體，恐造成場內其他動物受感染，因此亦拒絕接收。

至上周二，運輸車輾轉駛至東興物流園事件始曝光，網上片段顯示遍地是速遞紙箱，有民眾戴手套持剪刀解救箱內寵物，物流公司的工作人員也紛紛協助拯救，自掏腰包找人找地方將存活的動物放出來喝水、吃東西。

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有當地記者到達現場發現臭氣熏天，多個愛護動物組織協助救援，將尚有生命跡象的動物轉移到新地點安置。經過點算，倖存動物的總數約1074隻，包括877隻兔子、99隻倉鼠、70隻狗和28隻貓。

目前多方介入事件，具體情況及原因仍在調查。網民紛留言稱「歸根究柢都是網購寵物的禍，造成這場浩劫」、「懇請大家不要透過快遞購買寵物了，尤其是小鳥小兔子倉鼠之類的，一路上被拋來扔去，就算賣家承諾死亡可以免費再補發，但一條小生命實實在在的死亡了啊」、「悶死、撞死、應激反應死都有可能，這些小生命到底做錯了什麼呢」。