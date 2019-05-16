【殘忍夾公仔】活體狗被當遊戲獎品　望鐵爪露驚恐表情

「夾公仔」潮流席捲全城，不少人因難敵精美獎品及刺激感而沉迷其中。但日前Twitter上有一段「夾公仔」影片遭瘋傳，片段內可見多隻活生生的小狗被困「公仔機」內，被當作獎品。片段惹起網民公憤，怒斥商家做法殘忍。

美國海洋生物學家Daniel Schneider日前（9日）在Twitter分享了一段「夾公仔」影片，瞬即成為熱話。片段雖僅長15秒，但仍清楚展示出約10隻白色小狗被當成獎品放在「公仔機」內。

約10隻白色小狗被當成獎品放在「公仔機」內。（Twitter@BiologistDan）

▼▼▼▼▼直擊殘忍夾公仔過程▼▼▼▼▼

狗狗們分別被放在色彩繽紛的籃子內，空間僅足以讓牠們雙腳站立，令牠們不得不伸出頭部四處張望。片段中的鐵夾嘗試夾起狗狗，但失敗告終；而片段的最後，則展示出一名男子從獎品出口處取出一隻小狗。雖然Daniel在影片說明中表示片段來自日本，但「公仔機」上的文字卻是簡體中文，拍攝地點成疑。

片段曝光後引起極大迴響，網民們紛紛斥責商家做法殘忍，直言完全無法接受。美國動保組織PETA的負責人Elisa Allen就事件表示：「動物並非即棄的玩具，我們（PETA）要求中國官員立刻正視這段影片。如果片段屬實，這就是生死議題，而非無害的遊戲。」另外，她也提及，片中狗狗容易因被反覆摔下而受傷，又或者餓死及渴死。

早前曾有逾萬名外國網民進行聯署，要求中國政府下令禁止將動物當為「公仔機」獎品，但中國政府目前似乎仍未正視相關訴求。

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