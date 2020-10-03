一出生就是大叔！韓國重磅巨B萌爆網絡　4歲近照曝光變小OPPA吸粉

近年韓國「大叔」襲港大受歡迎，愈成熟的男生似乎愈受歡迎，沒想到連BB界都走不出這個熱潮。韓國有1名重磅巨B，出世時就已經散發出陣陣「麻甩」大叔味，米芝蓮身型加上憂鬱的眼神，IG成功吸引過萬粉絲。4年匆匆過去，「大叔B」的樣子卻如「返老還童」，大叔味漸退，變身鬼馬小帥哥，受歡迎程度不減。

韓國1名重磅巨B，出世就已經散發出陣陣大叔味，米芝蓮身型加上憂鬱的眼神，IG成功吸引過萬粉絲。（IG「about_reum」圖片）

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這位擁有「霸王級體重」的韓國BB「DUBU」，在韓文是豆腐的意思，爸媽為他和姐姐開設了Instagram帳戶「about_reum」，不時上載萌爆生活照吸Like，截至目前粉絲人數逾2萬人。DUBU一出生體重達4.1公斤，從小真的如豆腐般，白白滑滑還有多層肉肉，跟同齡的BB大了幾個碼，抱着睡着的他就像大石壓心口。

不過他濃濃的大叔味才是最能圈粉的關鍵，不但眼神總流露出「少年你太年輕了」的厭世感覺，粗狀的身型亦霸氣得讓人想大喊一聲「大哥」，而他那何時都能睡着的習性，更像辛勞工作回家的中年男人，非常有趣。

DUBU漸漸長高，再不是以往一團肉肉的模樣，開始要走帥氣OPPA的路線了。（IG「about_reum」圖片）

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同場加映：韓國還有一位藏着「大叔魂」的小妹妹，皆因她的眼神總是流露出無奈又厭世，還頂着大大肚腩做出很多大叔動作，非常可愛▼▼▼

妹妹頂着一個大肚腩，厭世地翹腳躺梳化看電視，像一位中年大叔般。（ig「luvv_hyul」圖片）

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