【星二代】李璨琛囡囡李元元萌爆ig！靴型面似足蠟筆小新喪吸粉絲

不少人都會認同看到可愛的BB相片是非常治癒的事，某些BB更因擁有精靈樣貌而成為星B，而近日其中一位最受歡迎的星級BB莫過於藝人李燦琛的女兒李元元（Lucy）。雖然貴為星二代，Lucy卻是全憑「個人實力」而獲得一眾網民寵愛，靠的就其得意外表以及趣怪表情，有網民更稱她的招牌「靴型面豬」似足蠟筆小新，高呼睇到都肉緊到想咬一啖！

藝人李燦琛的女兒李元元（Lucy）為現時最受歡迎的星B之一，其ig帳戶擁有逾7.4萬粉絲。（ig「lucy.is.good」圖片）

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去年3月出世的Lucy只有一歲幾，還未懂性已成為網絡紅人，媽媽Sophia為她開設ig記錄成長過程，短短一年已獲逾7.4萬粉絲「追隨」。水汪汪眼睛、燦爛的笑容和聞名的「hea爆」生活態度令她成為香港最受歡迎星B之一，只要簡單表演一下「beautiful eyes」已獲過萬次觀看，極具人氣。

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有圖有真相！Lucy的一張靴形面超似蠟筆小新。（ig「lucy.is.good」圖片／01製圖）

Lucy嘅靴形面睇極唔厭！

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被媽媽暱稱為「肉元」Lucy不但表情趣怪，一身如小小米芝蓮的肉肉絕對是俘虜粉絲的關鍵，而一張靴型面更令網民直呼想咬一啖！Sophia不時會於ig上載Lucy的圓碌碌的面豬特寫，配上抵死描述如「媽媽係全宇宙最靚，我點會唔靚啫」、「把我最愛的boot face 留給您」等，令粉絲們自動自覺按下「心心」。

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有網民更稱Lucy是「港版蠟筆小新」，指她的靴型面與漫畫中的小新如出一轍，開玩笑說「塊面係蠟筆小新同款」，「『靴咁大個』就聽得多，『靴咁大塊面』你係始祖」，「生女就要似Lucy」。

（ig「lucy.is.good」）