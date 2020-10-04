如何輕鬆幫貓咪剪指甲？　想主子乖乖坐定不見血　必學呢幾步

一個稱職的奴才當然要學如何替主子剪指甲，貓咪主子害怕剪指甲，奴才稍一不慎容易誤傷主子，加拿大獸醫Uri Burstyn在YouTube頻道「Helpful Vancouver Vet」就教導大家如何用指甲鉗，輕鬆替主子「修甲」。

獸醫Uri Burstyn表示，可以用人類用的指甲鉗輕鬆替主子剪指甲。（YouTube頻道「Helpful Vancouver Vet」影片截圖）

要挑戰剪指甲如此高難度的事，奴才首先要懂得如何穩住主子的情緒，第一步是讓貓咪乖乖安坐在奴才的大腿，貓咪背向奴才，奴才可輕輕捉住主子的前腳，同時可以輕掃貓咪的肚子。

主子坐好後就可以開始剪指甲，謹記只需要剪指甲前端，千萬不要讓主子感到痛楚，讓牠以為只是抱抱而已（acts of cuddles）。另一重點是不要剪到貓咪指甲的「quick」，即是貓咪指甲中粉紅色的部分，內裏有血管和神經；這樣子貓咪便不會感到痛楚，剪指甲時亦不會流血。建議先剪前腳，然後再剪後腳的指甲。

過程中獸醫亦預留一隻手臂支撐貓咪，貓咪感到不安時，輕輕壓牠一下以安撫，亦可以讓喵星人再次乖乖坐定。

（YouTube頻道「Helpful Vancouver Vet」）