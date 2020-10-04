另類商機│壽司郎排長龍　網上驚見預約籌出售　靚時段叫價50元

【壽司郎／預約／排隊】疫情全球旅遊業停頓，港人無法前往最愛的日本旅遊，思鄉病發就只能在本地尋找鄉的味道以慰藉心靈，日本過江龍壽司郎（Sushiro）亦受惠大排長龍！有人就看準「商機」，在網上轉售Walk-in排隊籌號或是預約籌號，甚至有人以「專業」、「時間靚」等為招徠，叫價可高達50元。連登討論區亦有網民發帖討論，有人直言「呢啲都有得炒」，不過亦有人覺得「時間就是金錢」，買籌省時間亦可接受。

壽司郎多間分店都大排長龍，近日更有人將籌號轉售圖利。（資料圖片）

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壽司郎自去年進軍香港之後一直大受歡迎，主因之一當然是毋不需去到日本，仍然可以品嚐到當地的味道。即使壽司郎在本港已經有5間分店，但排隊顧客一樣源源不絕，等1、2小時已經是常態，最誇張的隨時要數個小時才有位。

正所謂「一寸光陰一寸金，寸金難買寸光陰」，有些人就看準商機，令想吃壽司郎的人可以用金錢買回光陰，有人到壽司郎取籌後拿到網上二手物品平台轉售，甚至連壽司郎手機程式內的預約籌號，亦成為轉售圖利的商品。

在網上二手物品平台搜尋「壽司郎」或「壽司郎預約」，即可找到多個籌號出售，叫價可高達50元。（「Carousell」截圖）

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只要在Carousell拍賣網站台上搜尋「壽司郎」或「壽司郎預約」，即可找到多個籌號出售，叫價由最平的13元起，至最貴的50元都有，價錢視乎時間、日期、分店而定。當中收到較多評價的賣家就在表明籌號屬「靚絕時間」，又可以代搶籌號，強調「不成功不收費」，該賣家收到的買家評價全部都屬5分滿分，當中留言包括「一定會再幫襯」、「即日嘅飛都功（咁）快安排到」、「等咗5分鐘就食到」：

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連登討論區網民「屎忽子」以「想問下買壽司郎飛嘅人係咩心態？」為題發文，說「壽司郎係咪真係好食到咁？啲人專登去拎門籌賣，又Book定晒之後啲日子，咁都做到個market」。不少網民都不明白為何排隊籌號都會有利可圖，但亦有人表示明白：

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原文：Sukiya進駐黃埔！紅磡3間高質日本過江龍店 壽司郎必食10款推介

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原文：壽司郎暢銷壽司Top10 第1位不是三文魚 黃埔佐敦Menu增12款新品