Sukiya進駐黃埔！紅磡3間高質日本過江龍店　壽司郎必食10款推介

日本牛丼連鎖店Sukiya（すき家、食其家）上年來港開店時風頭一時無兩，食客排隊人龍久久不散，近日終於再度公布將會在黃埔開設「2號分店」！

其實近年黃埔區商場翻新後，也有不少日本餐廳過江進駐，今次《香港01》飲食頻道記者就為大家推介其中3家高質日本過江龍店！

【1】Sukiya食其家：CP值高牛肉飯

餐廳於1982年成立，是日本當地最受歡迎的牛丼連鎖店之一，主打好吃量多卻價廉的牛肉飯。招牌牛肉飯有4個大小選擇，最便宜只需$25。另一個賣點是24小時營業，黃埔分店雖然未有公布會否24小時營業，不過見餐廳有招聘通宵時段職位，或者可以期待一下。😋😋😋有款丼好啱大胃王？按圖看記者實試心水推介午餐丼 😋😋😋

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Sukiya食其家 地址：紅磡黃埔天地時尚坊（第2期）地下G6B號舖

【2】壽司郎：人氣迴轉壽司店

上年才落戶香港的壽司郎（Sushiro），與Sukiya一樣氣勢澎湃，短時間內已經在港開設了4間店，其中1間就在黃埔。供應百多款壽司、熟食、甜品等，因食品質素好吃而廣受本地食客喜愛，售價不貴，$12起便有交易，較可惜的是用餐時間只有60分鐘。😋😋😋最令記者感驚喜的食物竟非壽司？按圖看實試後10款必食推介😋😋😋

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壽司郎 地址：紅磡黃埔天地享膳坊（第4期）地下G10號舖 營業時間：10:30am - 10:30pm

【3】金田家：九州第1高質拉麵

拉麵店源自福岡，曾獲日本食評網「Tabelog」連續3年評為最佳拉麵餐廳拉麵的福岡縣冠軍，大約6年前已打著「九州第一」的名號落戶香港，最著名的是用上18小時熬煮的濃厚豚骨湯底，配用上沖繩及鹿兒島豬肉製作的叉燒拉麵。😋😋😋按圖看金田家人氣美食推介😋😋😋

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金田家 地址：紅磡必嘉街112號紅磡灣中心地下9A號舖 營業時間：12:00 – 10:00pm

🍜同場加映：邊間日本拉麵最好食？🍜

日本美食多籮籮，到底哪間拉麵最好吃？日本網民就投選了心目中最喜愛的店。👇👇👇按圖看部分排名👇👇👇

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