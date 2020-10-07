加國發現50歲大白鯊　取名傳說中智者　研究員：在牠身邊肅然起敬

美國鯊魚研究組織OCEARCH上周五（2日）於加拿大新斯科舍省（Nova Scotia）盧嫩堡鎮（Lunenburg）一帶水域捕獲到一條雌性大白鯊，牠身長逾5.2米，重約1.6噸，經採樣檢查發現其年齡料高達50歲；由於體積比一般鯊魚巨大，研究人員形容牠為「海洋女王」（Queen of the Ocean）。

探險隊當日出海研究期間捕獲該條大白鯊，並以當地原住民米克馬克族（Mi'kmaq）傳說中睿智的老祖母來替牠取名為「努姑米」（Nukumi），組織負責人菲舍爾（Chris Fischer）稱，站在「努姑米」旁邊頓時會肅然起敬，「人類與牠們相比實在太渺小，你看牠的身軀遍佈各種傷痕，證明牠飽經風霜。」

大白鯊能確保人類有充足的魚產，「因為牠們可防止海豹過度覓食，以免導致整個（食物鏈）崩潰」，菲舍爾指出，以往也曾發現與「努姑米」大小相若的大白鯊，但在大西洋西北部水域卻是首次。

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根據資料，大白鯊平均身長約3.4至4.9米，平均體重由680公斤至1.1噸，壽命估計最長可超過70歲，因此「努姑米」可算是「魚瑞」等級，孩子可能多達一百個，子子孫孫更是不計其數，獲封「海洋女王」可謂當之無愧。研究人員表示，未來將使用升降的機械浮柵控制大白鯊的活動範圍，經過採樣及標記後再將牠放回大海，好讓科學家更了解大白鯊的遷移模式。

同場加映：兩條小白鯨「Little Grey」和「Little White」被圈養於水族館近10年，早前在保育團體協助下獲安置到位於冰島的全球首個白鯨保育區▼▼▼