港男批娶老婆返嚟乜都唔識做　一句話辣㷫網民　「咁你娶外傭啦」

「男主外、女主內」今時今日早已過時，但有男網民卻在討論區發文，批評現今的港女不懂煮飯和做家務，質疑「娶咗返嚟，佢哋識做啲乜？」不過此番言論隨即引起罵戰，不少網民都反駁樓主是大男人主義，「老婆原來係一份工嚟嘅咩？」，並着樓主「娶個印傭菲傭返嚟啦！」

有男網民在討論區發文，批評現今的港女不懂煮飯和做家務，質疑「娶咗返嚟，佢哋識做啲乜？」（《C9特工》劇照）

該網民「角度兄」在香港討論區以「其實宜家啲女仔娶咗返黎，佢哋識做啲乜？」為題發文，指港女不懂洗衣服、煮飯和做家務，甚至「連自己照顧自己都成問題」，又認為她們只希望「個男人乜都幫佢哋搞掂，諗好晒」。他認為，與其要找個人回來「乜都要照顧好佢」，倒不如單身為妙，好好照顧自己。

帖文隨即引起網上熱議，有網民指出樓主對「老婆」的定義，根本就是聘請外傭的要求，而非看待她為人生伴侶，勸對方倒不如「娶個印傭泰傭或菲傭」。另有人替港女抱不平，認為這時代的女性要「返工、搵錢、供樓」，男方同時可以幫忙家務。不過亦有網民認為，生活技能都是最基本的知識，「唔做沒問題，但係唔識就好有問題」。

按圖睇更多男女網民激烈討論▼▼▼

現在愈來愈多人奉行單身主義，究竟邊區最多單身男女？盤點18區單身率，最低是荃灣區，最高竟是這區！

即睇香港單身比率最高地區排行10至18位▼▼▼

+ 59 + 59 + 59

香港單身比率最高地區排行1至9位▼▼▼

+ 59 + 59 + 59

同場加映：日本女生熱論「10個與港男拍拖好處」▼▼▼