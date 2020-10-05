邊區最旺姻緣？盤點香港18區結婚率　黃大仙竟包尾　第1名超難估

【最旺姻緣地區／香港婚姻、結婚率統計】執子之手，與之偕老，誰不渴望有段好姻緣？但究竟良緣天是注定，還是「區」注定呢？單身的你／妳又會否因居住區域而輸在「起跑線」呢？《香港01》從政府資料整理出全港結婚率，點出最旺姻緣地區，詎料有黃大仙「坐鎮」的黃大仙區，竟然在18區中「包尾」，究竟哪個區才是最旺姻緣呢？

藝人王君馨與圈外男友Daniel結婚，姊妹團成員多已出嫁。（視覺中國）

點擊看近年結婚的藝人↓↓↓

+ 16 + 16 + 16

根據《香港的女性及男性主要統計數字Women and Men in Hong Kong Key Statistics 2020年版》，1991年至2019年間結婚數目每年都有3萬多宗至5萬多宗，而在2019年，15歲及以上已婚女性數目為2,024,300人（佔所有15歲及以上女性56%），男性則有1,832,800人（佔所有15歲及以上男性62.5%）。

1991年至2019年結婚數目如下▼▼▼

邊區最旺姻緣？

尋覓終身伴侶是不少人的人生目標，姻緣除了天注定，是否與居住的區域有關呢？

《香港01》從《按區議會分區劃分的人口及住戶統計資料 Population and Household Statistics Analysed by District Council District 2019》整理出全港18區結婚率及數字，發現黃大仙區雖然有黃大仙「坐鎮」，但結婚率卻是「包尾」，比中西區更低。究竟哪一區才是最旺姻緣、讓單身人士贏在起跑線的呢？以下圖表一一話你知。

即睇 香港最旺姻緣地區排行 10至18名▼▼▼

+ 59 + 59 + 59

香港最旺姻緣地區排行 1至9名▼▼▼

+ 59 + 59 + 59

收入、學歷愈高，結婚率愈低？

常有人認為，結婚率高低與收入及學歷有關，但是否真確呢？且看看以下圖表再分析。

香港18區結婚率與教育程度（學位課程）對比：

香港18區結婚率與收入中位數對比：

從以上圖表可見，結婚率最高的荃灣區，收入中位數和教育程度（學位課程）都處於全港18區的中游位置，收入中位數和教育程度（學位課程）比率最高的灣仔區，結婚率則不是全港最低地區，而從圖表可見，結婚率高低與收入和學歷高低沒有必然關係。

超準心理測驗測你是哪種人妻 17條問題透視你在老公心裏地位

婚後你是哪種人妻類型？（點擊第一張圖開始測試）▼▼▼

+ 12 + 12 + 12

點圖看你是哪種人妻類型▼▼▼