2X÷0=？│菲教育電視數學課教錯數　「0」點解不能做被除數？

教育電視教授錯誤知識？日前菲律賓社交媒體瘋傳1張當地教育電視截圖，顯示計算1條簡單的數學題的解法犯了很基本錯誤，包括把「0」用作被除數，許多網民看過截圖後都笑翻，紛紛質疑節目負責人如何可以加入教育部？結果菲律賓教育部副部長急急在facebook發文道歉，但又笑稱錯有錯着，現在全國人都知道「0」不能用作被除數了。

因應疫情，菲律賓停止面授課程，學校改為遙距上課，但因應不是每個學生都有電腦和網絡服務等因素，教育部製作了教育電視節目，鼓勵學生在家自主學習。不過早前播出的一集數學課，解答數學題時將「0」放在分母位置，隨即被大批網民發現更截圖取笑。

相關題目：

菲律賓教育電視被網民發現教錯數學，遭截圖瘋傳。（Twitter圖片）

不少網民指出，數學上不能將任何數字除以0，雖然節目中的方法會得出同樣答案，但卻有違數學邏輯。相關算式要得出X的值，應該是兩邊都除以2，而不是除以0。

正解：

菲律賓教育部隨即「知錯」，修正版本後放到YouTube頻道上。（「Alain Pascua」fb圖片）

世界各地的數學課程都有教「0」不能做被除數，許多教師曾製作過影片簡單解釋原因，例如只要將乘數和除數轉換到加減數來做，就會明白除以0的話，即使減無限次都得不出結果，最終無法定義。

相關影片：https://www.youtube.com/watch?v=J2z5uzqxJNU

相關影片：https://www.youtube.com/watch?v=j5Rs7-hDL_M

菲律賓教育部副部長Alain Pascua隨即在社交媒體上公開道歉，感謝指出錯誤的一眾網民，他說自己一打開fb發現截圖已被瘋傳，對部內同事造成很大壓力，承諾會檢查好教學內容，並會更正影片內容並放上YouTube，「我們要向學生、父母、老師表示歉意」，但又笑指錯誤有一個好處，就是現在整個國家男女老少都知道0不能做來被除數了。

菲律賓教育副部長很快發文道歉。（「Alain Pascua」fb截圖）

網民仍揶揄負責該內容的人到底是如何進入菲律賓教育部，「他們一定是在開玩笑」、「DepEd現在明白0不能做被除數了」。不過仍有為數不少的人接受道歉，明白當局因應疫情第一次做教育電視，趕工情況下少不免會出現失誤。

這不是當地教育電視第一次出錯，早在8月中進行播放測試時，就被網民發現英語題目錯漏百出，笑稱教育部未準備好開學。當時局方承認是語法或打字出了問題，稱會加強控制，避免教錯學生。

（綜合）

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