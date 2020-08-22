露宿者街頭分娩　路過女護士仗義紙皮上接生　網民讚爆：真的天使

大家叫護士做白衣天使是原因的！日前菲律賓發生一單暖遍網絡的好人好事，有女露宿者在街上即將分娩，救援人員趕到時發現已經來不及送院，突然間有個穿護士服的女生經過，二話不說幫忙接生，最終母女平安。事件隨即被瘋傳，雖然護士只告訴救護員其名字，並稱無需道謝，但當地傳媒成功尋人。護士笑言當天剛好遲到，「可能是上帝令我晚了起床，所以我才能去幫那位母親」，又認為這是她的份內事，「我們宣過誓」，令網民讚爆。

Lorrainne Pingol路過聽到求助，馬上幫露宿者接生。（「Bangkal Ferds Makati」fb圖片）

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事件發生於大馬尼拉區馬卡蒂，周二（18日）當地的社區救援隊隊長Christian Jacinto接到通知，說有個露宿者即將分娩，正常情況下他們會將孕婦送院，但現場所見已經趕不及。見到街友躺在紙皮上，救援隊全是男生，而且無人有接生及剪臍帶經驗，幸好這時29歲女護士Lorrainne Pingol經過。

救援隊見Pingol戴着口罩和面罩又穿護士服，馬上叫停她。Pingol二話不說幫忙接生，並為嬰兒清理身體及剪臍帶。Jacinto說Pingol接生時很鎮定，「你可以看到當時旁邊的人很慌張，是愛讓她伸出援手」。Pingol見到母女平安上救護車後就離開，只告訴救援隊員她的名字，又說無需道謝，稱那是她的職責。

救援隊紀錄過程：

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幸好當地傳媒成功找到Pingol，她受訪時透露平日都是早上7點上班，但碰巧當天遲到，晚了1小時出門，在適合的時間出現在適合的地方。Pingol形容這是「命運」，「可能是上帝令我晚了起床，所以我才能去幫那位母親」，以致她趕回辦公室的路上，被救援隊大聲叫停。

Pingol當時不知發生什麼事，停低看見有孕婦躺在紙皮上，嬰兒的頭已探了出來，心想：「為什麼還未送她去醫院，他們還在等什麼？」那一刻路上沒有其他人能幫忙，「除了我無其他人能幫忙，我是個護士，我們宣過誓」，於是Pingol背包都沒脫下就上前接生，要剪臍帶之餘，還要確保將整個胎盤從孕婦的子宮中取出。

Pingol笑言，上次接生已經是在 10年前在遠東大學（Far Eastern University ）實習時的事，還好她未忘記課堂所學，而且街友屬順利分娩的個案，不然在街上環境，對任何人來說都是個大挑戰。

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雖然對留在醫院救急扶危充滿熱誠，但Pingol在2013年時患了白血病，所以她不得不放下醫院前線工作，避免進一步損害到免疫系統。她現時在當地的健康維護組織（HMO）工作，即使身不在前線，但她說使命來臨時，「無論身在何處，即使是戶外工作，只要有人需要你，都必須以人道名義助人，因為你是護士」。

露宿者母女現時仍留在醫院，二人都情況良好。Pingol的事蹟被網民讚爆，獲多個外媒報道，兩天就勁吸逾45萬讚好，網民更稱她的善舉會令世上所有護士感到驕傲，形容她是真的「天使」。

（綜合）