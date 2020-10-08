貼心金毛尋回犬見車子故障　幫忙一起推車　溫馨舉動萌爆百萬人

狗狗是人類忠心好朋友，當主人需要幫手時從不缺席！一條可愛又有趣的短片近日在網絡流傳，只見片中有人要將車子推上小坡上，突然一隻金毛尋回犬跳出車外，並走到兩人之間一起推車，狗狗的溫馨舉動融化眾人的心，影片至今已有超過180萬次觀看。

一隻金毛尋回犬跳出車外，走到兩人之間一起推車。（影片截圖）

金毛尋回犬幫手推車逐格睇▼▼▼

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外國網民凱拉（Kayla Wilson）近日在TikTok分享這段爆笑片段，當時她坐在另一架車子內，不遠處則有兩位家人因一部黑色SUV有小故障，要將它推上小坡車道，兩個身形中等的男人合力將車往上推，但仍顯得有點吃力，車子還是停滯不前。

不過突然有兩條小毛腿從車廂內伸出，原來他們所飼養的金毛尋回犬竟跳出來，並擠進兩人之間，並以雙腳站立，一對前腿則按着車子，希望能助一臂之力幫忙推車，此驚喜舉動讓拍片的凱拉瘋狂大笑。而推車的家人都被狗狗的模樣弄笑，難有氣力再推上去，導致車子溜後回原地。

影片萌爆網民，至今超過180萬次觀看，看完片段都不禁大呼「太可愛了」，又指「絕對是最可愛的毛隊友」，但亦有人笑言「之前都白推了！」

神隊友除了識推車，還有幫你一起瞞天過海「做壞事」！一條有趣影片早前在網上廣傳，片段中小妹妹偷偷看電視不做作業，但爸爸突然回來，幸得醒目過人的德國牧羊犬幫助，避過一劫！

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