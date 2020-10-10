DONKI vs谷辰｜20件產品格價戰　驚安之殿堂完勝　部份低過半價

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近期多間日式超市進駐香港，在尖沙咀鬧市，便有驚安之殿堂DON DON DONKI（下稱DONKI），以及約700米之隔的生活雜貨店「谷辰」，不離港都能盡享日式風情。兩店都有不少日本進口的貨品供選購，難免令人眼花繚亂，《香港01》記者便從３大類別貨品中精選20款同款產品，對比DONKI與谷辰的售價，供讀者們參考。
經格價後，所有貨品都以DONKI售價較低，部份至低過半價，其中1款洗面膏在DONKI售24.9元，但谷辰則賣59元，差距達34.1元，而另一款日本桃酒，DONKI賣69.8元，谷辰則賣130元，相者相差達60.2元。
日式超市「谷辰」今年9月18日進駐香港尖沙咀，佔地5000多呎。（01記者攝）
谷辰今年9月18日在尖沙咀新開幕，鄰近港鐵尖東站中間道出口，店內除了有日本直送蔬果、日本杯麵等零食，還有營養食材、手工飯糰和便當，主打養生和健康路線。相反，DONKI尖沙咀店貨品種類多，價格也相對相宜，並設「震撼價」特價專區，與谷辰的同款商品售價普遍較低。
即睇各類產品價格比較：
零食
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飲品
日用品
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谷辰 vs donki 20項產品格價戰（按價格差距率排列）：
●Lachesca炭泥洗面膏：谷辰$59∕DONKI $24.9（谷辰貴136.9%）
●Lachesca眼唇卸妝啫喱：谷辰$89∕DONKI $45（谷辰貴97.8%）
●Nakata桃酒：谷辰$130∕DONKI $69.8（谷辰貴86.2%）
●即食白粟米：谷辰$50∕DONKI $30（谷辰貴66.7%）
●即食燒粟米：谷辰$49.9∕DONKI $30（谷辰貴66.3%）
●春日林水果軟糖：谷辰$23.9∕DONKI $15（谷辰貴59.3%）
●辻利盒裝煎茶：谷辰$139∕DONKI $88.8（谷辰貴56.5%）
●豆乳美肌洗面膏：谷辰$75∕DONKI $49（谷辰貴53%）
●Shiny蘋果汁：谷辰$68.9∕DONKI $45.8（谷辰貴50.4%）
●小島食品小飛魚乾：谷辰$18.9∕DONKI $12.8（谷辰貴47.7%）
●Kojima芥辣味魷魚絲：谷辰$18.9∕DONKI $12.8（谷辰貴47.7%）
●丸金年輪蛋糕：谷辰$35.9∕DONKI $24.8（谷辰貴44.8%）
●豆乳美肌保濕爽膚水（清爽）：谷辰$75∕DONKI $59（谷辰貴27.1%）
●肌研糀潤雪凝霜：谷辰$249∕DONKI $199.2（谷辰貴25%）
●雜菜黑醋飲品：谷辰$59.9∕DONKI $49.8（谷辰貴20.3%）
●北海道3.6牛乳：谷辰$31.9∕DONKI $26.8（谷辰貴19%）
●Diane洗髮系列：谷辰$79∕DONKI $69（谷辰貴14.5%）
●日清擔擔飯：谷辰$25.9∕DONKI $22.8（谷辰貴13.6%）
●常陸野小麥甘橘白啤：谷辰$28.9∕DONKI $26.8（谷辰貴7.8%）
●Lululun盒裝面膜：谷辰$149-169∕DONKI $148-168（谷辰貴0.6-0.7%）
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20項貨品總額：
谷辰$1457-$1477
DONKI $1050.1-$1070.1
（谷辰貴38-38.7%）