DONKI vs谷辰｜20件產品格價戰　驚安之殿堂完勝　部份低過半價

近期多間日式超市進駐香港，在尖沙咀鬧市，便有驚安之殿堂DON DON DONKI（下稱DONKI），以及約700米之隔的生活雜貨店「谷辰」，不離港都能盡享日式風情。兩店都有不少日本進口的貨品供選購，難免令人眼花繚亂，《香港01》記者便從３大類別貨品中精選20款同款產品，對比DONKI與谷辰的售價，供讀者們參考。 經格價後，所有貨品都以DONKI售價較低，部份至低過半價，其中1款洗面膏在DONKI售24.9元，但谷辰則賣59元，差距達34.1元，而另一款日本桃酒，DONKI賣69.8元，谷辰則賣130元，相者相差達60.2元。

日式超市「谷辰」今年9月18日進駐香港尖沙咀，佔地5000多呎。（01記者攝）

谷辰今年9月18日在尖沙咀新開幕，鄰近港鐵尖東站中間道出口，店內除了有日本直送蔬果、日本杯麵等零食，還有營養食材、手工飯糰和便當，主打養生和健康路線。相反，DONKI尖沙咀店貨品種類多，價格也相對相宜，並設「震撼價」特價專區，與谷辰的同款商品售價普遍較低。

即睇各類產品價格比較：

零食

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飲品

日用品

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