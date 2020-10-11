同事捐骨髓自稱想「DNA寄生畀人」　網民心水清：咁講都係想低調

【捐骨髓／骨髓移植／DNA】捐骨髓是救人的方法之一，可以幫助到例如患有血癌（白血病）的患者。有網民就分享1位同事捐骨髓的原因，但直指聽到之後「覺得好變態」，因為對方表示目的是「移植咗自己嘅DNA寄生畀人」。事件引來網民熱烈討論，指該同事應該要捐精，而非骨髓，不過更多人表示客觀現實就是他真的幫助了別人，是好人好事，該句說話應該只是說笑居多。

有網民分享同事捐骨髓的原因，說是為了可以「DNA寄生畀他人」，引起討論。（GettyImages）

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facebook群組「巴打絲打Facebook Club」有網民發帖，指自己有同事參與了捐骨髓，於是就讚他「好心地」，不過當他知道同事捐骨髓的真正原因之後就「覺得好變態」。樓主指同事「本身好樣衰，思想好歪曲」，對方稱自己已經40多歲，但仍然沒有女朋友，很可能沒有下一代，因此捐骨髓「可以移植咗自己嘅DNA，寄生畀人」。

帖文發出之後，不少網民都參與討論，有少部分人笑指該同事應該考慮捐精，方法會更加直接，但亦有人相信他只是說笑，畢竟捐骨髓的決定不容易，而且客觀上他至少救了人：

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同場加映！（香港01製圖）