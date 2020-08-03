疫情下血庫告急　醫生發文籲捐血：一包血可令做手術BB起死回生！

新冠肺炎疫情下，市民減少外出，香港紅十字會輸血服務中心上周表示，血庫只餘下約3至4日存量，醫管局總行政經理何婉霞上周六（1日）亦稱血庫存量緊張，呼籲市民捐血。有麻醉科醫生日前就在網上發帖，懇求市民外出時到捐血中心一趟，透露近日手術室的情況，坦言「沒有血，真係很多病人都會死」。

有麻醉科醫生在網上發帖呼籲市民捐血，指做手術時血包不能「慳住用」，更是關乎性命。（fb圖片）

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不論急症室、手術或血癌病患等，每天均需大量血液，一名麻醉科醫生上周三（7月29日）在facebook公開發帖，透露最近經常被「血庫challenge」，做手術時常被問「醫生，係咪一定要輸呀？剩返一包咋」，惟手術所需，絕不能省着用，她亦只能回答：「畀我啦，真係要㗎，做手術呀，唔畀會死㗎。」

她續指，作為麻醉科醫生，經常都要為病人輸血，「我很明白，沒有血，真係很多病人都會死」，即使只是一包血，「絕對可以令一個要做手術的BB起死回生」，加上每天還有產婦、交通意外的傷者、患癌的小朋友等。她無奈慨嘆：「血，沒有替代品啊。」

醫生呼籲若有市民剛好外出，希望能在回家前到中心捐血。（資料圖片）

該名醫生自言過去很少寫這類呼籲帖文，並知道現時疫情嚴重，市民不應到處走，但如有市民剛好要出外的話，希望他們回家前到捐血中心一趟，「這個也是一個愛德的行為」，強調捐血中心已做足防疫措施，市民可事前預約，以便中心作人流管制。

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