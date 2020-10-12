人妻大呻老公愛「𥄫女」　街上看到出神　一家人去沙灘欲帶望遠鏡

人都愛看賞心悅目的東西，遇到俊男美女，難免會忍不住多看兩眼，但小心隨時惹怒另一半。有人妻最近在網上發文吐苦水，指老公經常在街上「睇女睇到出晒神」，令她感到不受尊重。帖文引來不少網民齊聲抱怨，有人更指老公曾打算帶望遠鏡到沙灘，被她一語道破意圖，怒斥「你有冇顧下我感受呀？」，最後以一番肺腑之言勸服對方。

有人妻在網上發文怒斥另一半愛在街上偷看美女，令她感到不被尊重。（網上圖片）

人妻在在網上討論區「親子王國Baby Kingdom」以「街上睇靚女」為題發帖，表示老公竟在街上「睇女睇到出晒神」，她發現後坦言，「睇唔緊要，唔好睇到定晒人哋都知，我喺身邊真係覺得好唔尊重」，並詢問其他網民意見。

有網民留言提及同類經歷，指老公曾打算帶望遠鏡到沙灘，但被她阻止。（電影《沙灘拯救隊》劇照）

隨後有人留言分享類似經歷，指老公過去多年亦有「𥄫女」習慣，本以為全天下男人都一樣，後來某天與親戚和小朋友到沙灘遊玩，發現另一半竟想帶望遠鏡。深明帶望遠鏡的用意，人妻遂要求老公換位思考，反問他：「如果我拖住佢一邊行街，一邊𥄫仔又得唔得」，稱老公自此便不敢再偷看女生；人妻不禁直斥，「我話你簡直當我死嘅，喺到落我面！你有冇顧下我感受呀？」。

帖文引來網民討論，不少人認為老婆在場時，另一半仍會偷看實在太不尊重，對其他女性亦非常無禮，至少不應「入晒神」。

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