結婚13周年獲老公送龍鳳鐲　人妻解釋閃爆原因　網民：講心又講金

婚姻關係需靠夫婦雙方一同付出才能維繫，有人妻就在討論區發文「放閃」，指老公於結婚13周年當日，送上一對龍鳳鐲作為禮物，令她非常驚喜。她又分享老公特意選擇龍鳳鐲的原因，令一眾網民紛紛稱羨，大讚其丈夫不但有心思，願意在近日金價高企的日子買金飾，顯示對她的愛非常深厚。

有人妻在討論區發文「放閃」，指老公於結婚13周年當日，送上一對龍鳳鐲作為禮物，令她非常驚喜。（親子王國討論區圖片）

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該名幸福人妻日前於「親子王國」討論區發文，大放「閃光彈」表示，老公多年來雖不會常常送上禮物，但一直很愛鍚她。早前兩人結婚13周年當日，老公突然送上一對龍鳳鐲，令她非常驚喜。

結婚十多年，她好奇丈夫為何選擇龍鳳鐲作為禮物，沒料獲得感動的答覆。丈夫表示，因其媽媽早已離世，結婚時父親及家人「冇乜送金器」給她，故希望由他「補返數」。樓主直言得知丈夫的用心非常感動，「老公真係好在乎我」，又指曾與丈夫因子女的事大吵，幸好彼此明白對方的重要，更加珍惜對方，「我一定會好好珍惜我老公同我哋嘅家」。

金價連日上升，網民大讚樓主丈夫仍願購買金飾作禮物是愛的表現。（中新社）

網民看過故事紛紛大讚樓主丈夫非常有心思，「這份承諾真係比金堅，一個男人將一份愛放喺心裏面，仍然喺10多年後重現出來，你老公真係好好，要好好珍惜」、「對你好唔係掛喺嘴邊，而係用心記住，到適當時候就畀驚喜你，你老公真係好錫你呀！你好幸福呀」。

另有網民「錯重點」，指近日金價創新高，樓主丈夫仍願意購買金飾作禮物，反映他對太太的愛講心又講金，「金價$21000，你老公好錫你」、「成日見啲post 都係送錶、鑽石、手袋呀，金鈪真係第一次見呀，好有心意呀，家陣啲金咁貴」。

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