孤寒新人結婚問可否免費借車　要求做司機全日接送　朋友鬧爆肉酸

結婚是人生大事，更加是人情大考驗！有連登網民在討論區發文，指有位不太熟絡的朋友問他借車作結婚用，又邀請他做司機幫忙接送，全日約14小時，但拒絕計回油錢及日薪，「想唔使錢問人借車，真係好肉酸厚面皮」。

結婚是人生大事，更加是人情大考驗！（Unsplash圖片）

該網民「好友應當悔改」在連登討論區以「啲人結婚問朋友借車仲要人地（哋）做司機係乜X嘢心態」為題發文，表示日前有位只有數面之緣的朋友傳來訊息，問可否借出車輛來做花車兼幫忙接送其他人，由凌晨5時接新娘、取婚紗去酒樓、送長輩等，一直幫忙至晚上8時，共14小時，還特別問道「免費幫佢得唔得」。

當樓主稱可以借車，但需計回油錢及司機日薪，該朋友隨即回應「要錢咁唔使啦」，令樓主大感無奈，「要借人架車唔使畀錢？仲要人做免費司機做足14個鐘？油錢都要倒貼埋畀你！」又鬧爆道：「冇錢就咪X學人結婚啦，兩公婆諗得出啲咁肉酸嘅idea⋯⋯擺酒啲錢同婚紗西裝、結婚戒指又係搲返嚟？」

帖文隨即引起熱議，不少人都批評樓主朋友「好厚面皮」、「乜都要黐人，性格唔慌好」，又指即使很熟絡的朋友，「正常都起碼要畀油錢」。有網民就慨嘆結婚很多方面都要「搲返嚟」，如兄弟姊妹請假做免費勞工，親戚朋友夾錢食餐完全不值得的飯，還有攝影、化妝等臨臨種種的工作。

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