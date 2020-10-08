河南老人組團攔截結婚車隊　趴車頭勒索紅包香煙　警：地方風俗

這到底算地方風俗還是路霸行為呢？河南國慶假期間，被拍到多名老人走在馬路攔下結婚隊伍的車輛，如果不留下「彩頭」就不放行，即是要新人們發紅包及香煙等。老人組團攔路人多勢眾，畫面令人吃驚。有婚車司機說這是當地常見現象，雖然這些行為引起當地人反感，但不少人因擔心耽誤時間及阻塞交通，都會付錢了事，而警方形容這是「地方風俗」。不過網民們紛紛大鬧老人，指他們根本就是敲詐集團。

河南一班長者組團去攔截婚禮車隊，要求給錢和煙才放行。（微博影片截圖）

河南信陽潢川縣日前有多個路口、多間酒店都被大批老人攔截婚車，他們看到隊伍就會蜂擁而上，討所謂的「彩頭」，其實就是紅包和香煙，令民眾怨聲載道。從片段所見一班老人走進車隊內，阻止車隊前進，有人出來理論即被老人圍住，甚至有婆婆坐在車頭伸手要錢。

有當地人指老人圍堵婚車時會講明不給錢就不讓新人通過，除非司機開車撞上他們，這些老人就算見到警察到場都不會散去，很多時司機擔心阻塞交通及耽誤時間，寧願付錢了事。

當地人指有些長者會講白沒錢不走，除非司機開車撞他們。（微博影片截圖）

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化名王明的婚車司機指攔截婚車在當地很常見，在國慶假期就更多，最多一次會有30多人攔截婚車車隊，這些人很會組織，有老人更會查清日子去攔婚車，例如看哪些日子是好日，他們就組團在路上等着，「我在潢川開婚車十多年了，一直有這情況，他們互不認識，但背後是有組識的，上面有帶隊隊長之類的」，老人圍起攔車，甚至趴在車上用肉身擋車，行為相當危險。

王明稱這現象除了給新人添麻煩，還嚴重影響當地交通。曾經有段時間當局想監管此亂象，但因為太多人這樣做，管不了這麼多，事實上當地人對攔婚車行為相當反感。

網民稱不是風俗是敲詐：

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當地警方指這是地方風俗，許多都是乞丐和長者，過去曾拘留攔車者，現時交警會在路上安排警力巡視，又提醒民眾遇阻可以報警。不過事件在微博引起熱議，更有河南人稱自己也遭遇這情況，但不想浪費時間只有付錢了事，但心裏相當憤怒，認為需要由地方政府出門面監管。

（綜合）

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