FaceApp︱韓國男神突變腫漲Oppa　發福趙正錫撞臉阿Bob林盛斌？

還記得去年爆紅的「變臉APP」嗎？不只SNS上狂洗版，人氣藝人們也玩上癮，像是韓星秀智、朴信惠、IU等女神都曬出「寶寶濾鏡變臉照」，甚至粉絲們還強制讓明星「轉換性別」，最近網友們又手癢了！居然把韓國男神一個個變成大胖子？

如果有一天心中Oppa變超胖，你還能喊一聲男神嗎（笑）？最近網路上瘋傳的就是這一組「韓國Oppa的肥胖版本」，網友們又強制亂玩人氣韓星的臉，把韓國演藝圈公認的男神們拉出來P圖，「阿啾西」孔劉、「中隊長同志」玄彬、「朴世路」朴敘俊、「袞王」李敏鎬都變成超過100KG的大胖子肥胖！（玄彬這個還加上老化吧XD）

↓↓↓當男神變成胖子？點圖放大看韓國男神「肉肉版本」↓↓↓

+ 20 + 20 + 20

超肉大圓臉、油滋滋的雙下巴、笑起來還有肉肉擠壓出的紋路…不只影視男神遭殃，李昇基、朱智勛、蘇志燮、宋仲基、李相燁、李帝勳、趙正錫、金賢重代表男神們全都被真實模擬出體重失控、發福後的模樣，讓網友們一看又好笑又崩潰。

網友們紛紛湧入討論區、SNS平台留言大呼：「變胖後超有現實感」、「減肥果然就是最好的整形」、「胖了果然不行」、「難怪藝人身材管理這麼苦」、「分明只是胖了些，這種人出現在周圍說像某男神一定被笑」，還有粉絲爆笑道歉：「沒辦法守護你們抱歉」（笑）。

大家如果也想要跟進以上男神們的「變胖版本」，推薦你一款「Fatify Get Fat」APP，可自行選擇增加20、100、200、400到600磅（大約9KG到270KG），運用3D技術隨意增胖你的臉，不管要多肉都可以（笑），看來可以試著玩一下親朋好友的美照了。

+ 16 + 16 + 16

延伸閱讀：