不是FaceApp！日本7對超撞臉男女星　二宮和也跟這女星激似龍鳯胎

最近手機換臉程式「FACE APP」重新爆紅，有人將男性偶像「變性」，結果發現有男星「變性」後竟然跟某些女星長得一模一樣！其實日本娛樂圈中，也有好幾對撞臉「兄妹」，他們的五官特微氣質都超像，不用透過app的特效處理，相似度已經爆燈。

網民惡搞山本美月與八乙女光雜誌封面，完全無違和感。（網上圖片）

日本的撞臉藝人非常多，例如有村架純和高畑充希，遠看根本分不清。不過，原來男和女都可以撞臉！《Opene 開罐》記者整理了其中7對日本藝人「龍鳳胎」，雖然跨越了性別，但相似度仍然非常驚人！

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同場加映：日本網民票選15位最討厭男女藝人

《週刊文春》每隔兩年會舉辦一次「最喜愛＆最討厭男女藝人」選舉，今次是「令和」年號以來首屆，吸引近萬名由13歲至91歲的讀者投票。

選舉分為男、女演員兩個部分。最討厭男星排行中，有多位人氣小鮮肉，其中包括有三位當紅Johnny's偶像，而早前爆出偷食的東出昌大，排名亦急升至三甲。而「犯眾憎」榜首竟然連續6年封冠，結果令人超意外！👇👇點擊圖片看完整排名👇👇

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觀看女星排名及全文：日本網民票選15位最討厭男女藝人 結衣BB、佐藤健上榜原因竟是？