芬蘭總理Deep V拍雜誌封面　國民反應兩極　很優雅VS太低俗

芬蘭34歲總理馬林（Sanna Marin）近日為時裝雜誌《Trendi》拍攝封面，照片中她身穿Deep V低胸套裝，豈料引起國民極大反應，有網民留言批評她身為總理如此穿著有欠莊重，但也有意見認為她的打扮根本沒有問題。

照片中，馬林穿上Deep V套裝，面對鏡頭露出微笑。她在雜誌訪問中表示，從政女性的衣著打扮比起男性通常更加受關注，因此她出席公開場合都會盡量保持相同的髮型和衣著，以免公眾將焦點放在她的外貌上。

網上意見兩極，有人認為馬林的衣著有欠莊重，「貴為一國領導人，這樣穿也太低俗了」、「這是假的吧，實在無法接受，希望她快點退出政壇」；但另一方面的意見卻指馬林的打扮根本沒有問題，「我覺得她很漂亮，完全顯示出芬蘭的高貴」、「望上去很優雅，下次選舉我會再投她一票」。

另外，有人貼出芬蘭前總統曼納海姆（Carl Gustaf Mannerheim）當年裸體騎馬的照片，形容馬林的穿著相比之下「小巫見大巫」，還有人發起「imwithsanna」標籤力撐，紛紛上載穿低胸裝的照片以示支持馬林。

坦佩雷大學（Tampere University）性別研究教授科夫寧（Anu Koivunen）將馬林與芬蘭前總理斯圖布（Alexander Stubb）作比較。科夫寧說，斯圖布在擔任總理期間積極參與體育比賽，經常穿運動短褲或緊身泳衣示人而引起爭議，故相信馬林今次的目的是在快速引起公眾關注。

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